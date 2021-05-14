Чи доєднається США? Посол Німеччини прокоментувала можливість зміни «нормандського формату»

Посол Німеччини вважає, що «нормандський формат» та Мінські домовленості – це єдиний шлях зараз для переговорів

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен прокоментувала можливість зміни чи доповнення американською стороною «нормандського формату».

Про це вона відповіла на запитання «Главкому».

«Нормандський формат», Мінські домовленості, на моє переконання – це єдиний шлях зараз (для переговорів – «Главком»). Він хоч і погано, але функціонує. Він дозволяє здійснювати маленькі кроки, на кшталт обміну полоненими, оголошення режиму припинення вогню. Чи ми хочемо, щоби інші країни допомогли? Безперечно», – сказала Фельдгузен.

За її словами, якщо нова американська адміністрація захоче долучитися – «можемо це розглядати».

«Просто в цьому процесі урегулювання ситуації на Сході, наші ролі з американцями можуть бути різними», – резюмувала посол Німеччини в Україні.

Напередодні глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав радників Нормандської четвірки терміново зустрітися.

Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України повинен відбутися в цьому році.

Востаннє офлайн зустріч у Нормандському форматі відбулася в грудні 2019-го. Сторони тоді домовилися зустрітися за чотири місяці, але цього так і не сталося.

Зазначимо, Зеленський хоче бачити «потужних гравців» у переговорах щодо Донбасу. Раніше він пропонував розширити нормандський формат до семи учасників, включивши в нього США, Канаду і Британію.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що з перспективою деескалації на російсько-українському кордоні перед «нормандським» самітом стоїть завдання повернутися до питань реалізації Мінських угод. Інакше Донбасу загрожує заморожений конфлікт.

Нагадаємо, перший президент, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що буде просити про відмову від «мінського формату» переговорів щодо Донбасу, якщо не вдасться його реанімувати.