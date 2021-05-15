Дипломат пояснила, чому Німеччина не може ігнорувати думку Росії

Росія – дуже велика країна, і в Європі не можуть це зовсім ігнорувати

Анка Фельдгузен зазначила, що у відносинах із Росією Німеччина точно не піде супроти своїх принципів

Російська Федерація – дуже велика країна, і у Європі не можуть ігнорувати цей факт. Водночас європейці не готові потурати вибрикам офіційної Москви. Про це Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Так, раніше федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав «Північний потік-2» чи не останнім містком між Росією та Європою після багаторічного погіршення зв’язків Берліна і Москви. Такі його слова викликали шкал критики у німецькій пресі, сказала Анка Фельдгузен.

«Я знаю президента Штайнмаєра, працювала з ним не один рік, коли він вже обійняв посаду президента. До того знала його на посаді глави МЗС. Він є людиною, яка завжди шукає шлях для комунікації. І це вражає. Він не має жодних ілюзій щодо Росії. При цьому вважає, що Росія – дуже велика країна, і в Європі ми не можемо це зовсім ігнорувати. Так, відносини зараз стали складнішими, вводяться нові санкції, Росія у відповідь накладає санкції на європейських політиків… Але Німеччина точно не піде супроти своїх принципів, – запевнила пані посол.

Крім того, вона зазначила – переговорів щодо того, щоби, взамін на добудову «Північного потоку-2», Росія погодилася вийти із окупованого Криму та Донбасу, не було.

«Думаю, на такі переговори Росія не погодиться. Але подивимось, якою буде ситуація наприкінці року», – сказала Анка Фельдгузен.

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