Зеленський і Макрон зустрінуться наступного тижня

Зустріч президентів Франції та України має відбутися у Парижі

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що наступного тижня очікується зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона.

«Основна мета візиту - зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен в інтерв'ю виданню KyivPost.

«Безсумнівно, дві з найважливіших тем на порядку денному президента – це нарощування російської військової могутності поблизу східного кордону України та статус реформ в Україні, особливо щодо створення незалежної судової системи, яка заслуговуватиме на довіру. Буде про що поговорити», – додав посол Франції в Україна.

За словами де Понсена, він «супроводжуватиме Зеленського в літаку, а сама зустріч президентів України та Франції, ймовірно, відбудеться до кінця наступного тижня».

Посол Франції в Україні також зазначив, що «у Франції занепокоєні діями Росії (на Донбасі та в Криму – ред.), що значно відрізняються від усіх попередніх років».

Як повідомлялося, Офіс президента планує провести тристоронню розмову президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Наразі Зеленський другий день перебуває на передових позиціях на Донбасі.

Вранці 9 квітня Зеленський оприлюднив фото промзони Авдіївки, що знаходиться на лінії фронту на Донбасі. На фото видно зруйноване приміщення заводу та розбиті бруси на майданчику біля нього.

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