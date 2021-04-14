Меркель і Байден закликали Росію не стягувати війська до кордону з Україною

Меркель і Байден обговорили загострення ситуації на Донбасі

Канцлер і президент були єдині в думці, що треба вимагати від Росія зменшення кількості військ біля кордонів

Канцлер ФРН Ангела Меркель обговорила з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом українську тематику, Афганістан та вакцинацію проти Covid-19.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

За словами Зайберта, два лідера під час телефонної розмови 14 квітня обговорили ситуацію на сході України.

За його словами, канцлер і президент вважають, що «Росію треба закликати до скорочення останнього посилення військ, щоб домогтися деескалації ситуації».

Канцлер та президент також обмінялися думками щодо ситуації в Афганістані та подальших дій щодо присутності військ НАТО. Вони підкреслили важливість тісної координації та співпраці щодо продовження політичної підтримки країни.

Крім того, канцлер та президент обмінялися думками щодо боротьби з пандемією Covid-19. Вони наголосили на важливості глобального та рівного доступу до вакцин для всіх, над чим обидві країни хочуть працювати.

Нагадаємо, українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України:

Це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру.

Може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

Провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей..

РФ продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.