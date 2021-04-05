Єрмак анонсував тристоронні переговори з Францією і Німеччиною

Консультації з партнерами по «нормандському формату» проходять щотижня, по кілька разів на тиждень, зазначив Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував найближчим часом переговори між Україною, Німеччиною та Францією.

Про це він повідомив в коментарі агентству «Укрінформ».

«Консультації з нашими партнерами по «нормандському формату» проходять щотижня, по кілька разів на тиждень. Минулого тижня я двічі або тричі розмовляв із представниками Франції, Німеччини. Я думаю, що відеоконференція або переговори трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро», – сказав він.

Єрмак додав, що відеозустріч між лідерами Франції, Німеччини і Росії, яка була минулого тижня, не мала стосунку до «нормандського формату».

«Це були переговори трьох країн, до «нормандського формату» це має такий же стосунок, як якщо б будь-які три країни зустрілися й обговорили свої питання. Так, там справді говорили й про питання війни на Донбасі, але я хотів би одразу сказати, що зрадофіли знову вигадують якісь фейки», – сказав голова ОП.

Нагадаємо, 30 березня головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі.

Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція стежать за подіями на сході України, а також на російсько-українському кордоні і закликають до стабілізації ситуації.

Прессекретар президента України Юлія Мендель заявляла, що Офіс президента незабаром покаже певні досягнуті домовленості в питанні досягнення миру.