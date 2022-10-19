Президент Німеччини Штайнмаєр скасував візит до Києва, – ЗМІ

Штайнмаєр не прибуде в Україну через системні обстріли з боку Росії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах. Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела з німецького та українського боку.

Візит Штайнмаєра до української столиці готувався протягом декількох тижнів. Але німецькі МЗС, МВС та відомства безпеки ФРН відмовили відомство президента від поїздки до Києва.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українську столицю крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе. Кілька вибухів пролунали в Києві і в середу.

Нагадаємо, триває 238 дові повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.