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Німецька система Iris-T уже працює на передовій – ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Німецька система Iris-T уже працює на передовій – ЗСУ
Система Iris-T розмішена на південному напрямку фронту
фото з відкритих джерел

Україна отримала від Німеччини першу систему Iris-T 11 жовтня

Комплекс протиповітряної оборони Iris-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку фронту. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, світ активно зреагував на масований ракетний удар по Україні та значно посилив роботу української протиповітряної оборони. Ігнат додав, що модифікації комплексу Iris-T, яку отримали ЗСУ, у світі ще немає.

«І ця система вже працює в Збройних силах десь на південному напрямку», — наголосив речник.

Ігнат додав, що Німеччина має бути зацікавлена в збільшенні виробництва таких систем та ракет до них.

«Iris-T – хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами, як от Nasams або Patriot», — розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі також пообіцяв, що Сполучені Штати працюватимуть над прискоренням постачання систем протиповітряної оборони Nasams для українських військових.

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Теги: війна ЗСУ Німеччина

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