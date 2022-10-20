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Зеленський поговорив із президентом Німеччини та анонсував гарні новини

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Зеленський поговорив із президентом Німеччини та анонсував гарні новини
Зеленський та Штайнмаєр провели телефонну розмову

Зеленський повідомив, що Німеччина допоможе подолати наслідки ракетного терору РФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 жовтня, провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.  

«Подякував Німеччині за першу систему ППО Iris. Маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Німеччина також допоможе подолати наслідки ракетного терору РФ. Готуємо візит президента Німеччини до України», – повідомив Зеленський. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах. 

Зазначимо, комплекс протиповітряної оборони Iris-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку фронту.

11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.

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Теги: Володимир Зеленський Німеччина

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