Зеленський поговорив із президентом Німеччини та анонсував гарні новини

Зеленський повідомив, що Німеччина допоможе подолати наслідки ракетного терору РФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 жовтня, провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Подякував Німеччині за першу систему ППО Iris. Маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Німеччина також допоможе подолати наслідки ракетного терору РФ. Готуємо візит президента Німеччини до України», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер візит до Києва з міркувань безпеки, пов’язаних із повторюваними обстрілами Росією цивільної інфраструктури в українських містах.

Зазначимо, комплекс протиповітряної оборони Iris-T, яку передала Німеччина Україні, вже працює на південному напрямку фронту.

11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.