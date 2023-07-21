Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом

За інформацією Олексія Гончаренка, новою міністеркою культури може стати Олеся Островська-Люта

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, кого можуть висувати на посаду міністра культури замість Олександра Ткаченка, який пішов у відставку. За інформацією Гончаренка, новою міністеркою може стати Олеся Островська-Люта – зараз вона очолює «Мистецький арсенал».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Інсайд по відставці Ткаченка. Як мені відомо, замість нього пропонуватимуть Олесю Островську-Люту. Вона зараз очолює Мистецький Арсенал. Кажуть, саме під неї і була розписана погоджена з офісом гра з вимогами відставки», – заявив Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що вчора президент Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури Ткаченка. А сам Ткаченко вже підтвердив, що подав заяву про відставку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Можу сказати, що коли в країні війна, людина, яка мільйони коштів збирається використовувати не непотрібні серіали, не має бути на цій посаді. Плюс абсолютно провальна робота з марафоном, який не дивляться. І історія з Лаврою. Останньою краплею стали тендери», – додав нардеп Гончаренко.

Нардеп Гончаренко розкрив цікавий інсайд скріншот

Нагадаємо, що 20 липня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку. Він зазначив, що заяву написав «через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни».