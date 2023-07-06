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Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо Київської лаври

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо Київської лаври
Києво-Печерська лавра
фото з відкритих джерел

Північний апеляційний господарський суд розглядав апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Києва від 24 квітня

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Сьогодні за результатами розгляду апеляційної скарги Північним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу УПЦ МП залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 про забезпечення позову у справі №910/5094/23 залишено без змін», - сказано в повідомленні.

У середу, 5 липня, Північний апеляційний господарський суд проводив розгляд апеляційної скарги УПЦ МП на рішення Господарського суду Києва. 24 квітня суд задовольнив заяву Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном заповідника.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

Раніше монастир програв суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі щодо усунення перешкод у користуванні будівлями Успенського собору та Трапезної церкви.

Суд визнав законним непродовження договорів позички на безоплатне користування цими будівлями, строк дії яких закінчився 31 грудня 2022 року.

До слова, Мінкульт вимагає від ченців Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври звільнити корпуси до 4 липня. 

 

Теги: Мінкульт свято лавра УПЦ МП

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