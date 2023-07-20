Зеленський попросив Шмигаля знайти заміну міністру культури Ткаченку

Президент України обговорив з головою уряду питання справедливості виділення бюджетних коштів

Президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку. Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

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Президент обговорив зі Шмигалемо питання справедливості виділення бюджетних коштів.

«Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Другий: попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України», - сказав Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що в основі сюжету серіалу «Інгулець», на зйомки якого Міністерство культури виділило мільйони гривень, буде життя скандального депутата Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» та підприємця Олександра Поворознюка, який був у базі «Миротворця».

Як відомо, Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагає негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

Нагадаємо, що петиція з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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На Книжковому Арсеналі у Києві під час однієї з дискусій, на якій присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, активісти розгорнули плакати з закликом про його відставку. Проте міністр не зрозумів причину претензій до нього.