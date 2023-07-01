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УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду
Рішення господарського суду щодо Успенського собору та Трапезної церкви з Трапезною палатоюможе бути оскаржено до апеляційного суду
фото: etnosvit.com

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» зробив крок до повернення культових споруд, які є державною власністю

Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у справі про усунення перешкод у користуванні майном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Позов від церковників надійшов до суду на початку року. Вони не погоджувалися з розірванням договорів про почасове безоплатне користування Успенським собором та Трапезною церквою з Трапезною палатою (вулиця Лаврська, 9) для проведення богослужінь та релігійних обрядів. Таке рішення 27 грудня 2022 року ухвалив Національний заповідник, прислухавшись до рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики та рішення РНБО від 1 грудня 2022 року «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Аргументами позивача слугувало те, що Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра УПЦ МП тривалий час користується культовими спорудами державної власності. Натомість рішення заповідника, на думку релігійної організації, обмежує їх у проведенні богослужінь та обрядів, що суперечить ч. 2 ст. 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Крім цього, позивач озброївся постановою Кабміну від 27 травня 2022 року №364 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану». У цьому документі сказано, що договори оренди державного та комунального майна, термін дії яких завершується у період воєнного стану, вважаються продовженими на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану.

Варто наголосити: після повідомлення УПЦ МП про розірвання договорів 31 грудня 2022 року двері Успенського собору та Трапезної Церкви з Трапезною палатою опечатано, а представників монастиря не було допущено у культові споруди для проведення богослужінь та релігійних обрядів.

Крім цього, протягом 2-5 січня працювала комісія для приймання-передачі майна державній установі, якe створив Національний заповідник «Києво-Печерська лавра».

13 червня Господарський суд Києва мав розглядати позов Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП по суті. Однак на електронку суду надійшло клопотання від адвоката церковників Микити Чекмана, який просив відкласти розгляд справи через його відсутність. Таке ж клопотання надіслав й інший адвокат, який перебував у відрядженні у Львові. Феміда відхилила прохання представників позивача і наголосила: неявка у судове засідання сторін, належним чином повідомлених про час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи у судовому засіданні.

Як з’ясував суд, два договори про почасове безоплатне користування Успенським собором та Трапезною церквою з Трапезною палатою закінчилися 31 грудня 2022 року. За твердженнями Феміди, це були договори позички, а тому не підпадають під дію закону про оренду державного та комунального майна та урядової постанови, якою козиряли церковники.

УПЦ МП законно виселили з Києво-Печерської лаври – рішення суду фото 1
дані з судового реєстру

Що стосується аргументів позивача щодо обмеження у проведенні богослужінь та обрядів, то господарський суд зробив висновок: передача майна державного майна у безоплатне користування здійснюється за рішенням Київської міської державної адміністрації. Водночас частина 2 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» забороняє передавати державне або комунальне майно в безоплатне користування або позичку.

«Суд дійшов висновку, що за відсутності додаткових угод про продовження дії договорів № 1-б та № 2-б від 17 червня 2016 року позивач не має права користуватися державним майном, будівлями Успенського собору та Трапезної церкви з Трапезною палатою. Наведені обставини у сукупності свідчать про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (Чоловічий монастир) Української православної церкви», – зазначено у рішенні суду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до апеляційного суду протягом двадцяти днів.

Нагадаємо, у квітні колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 

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Теги: суд Мінкульт Києво-Печерська лавра УПЦ МП

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