На Книжковому Арсеналі активісти звернулися до Ткаченка з проханням (фото)

Активісти розгорнули плакати з закликом про відставку Ткаченка з посади міністра

Активісти висловили свою незгоду з реакцією Шмигаля на петицію про відставку Ткаченка

На Книжковому Арсеналі у Києві під час однієї з дискусій, на якій присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, активісти розгорнули плакати з закликом про його відставку. Про це повідомляє кореспондентка Громадського радіо Олександра Єфименко.

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Група активістів під час заходу «Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання» в такий спосіб висловила свою незгоду з реакцією прем’єра-міністра України Дениса Шмигаля на петицію про відставку Ткаченка (раніше Шмигаль заявив, що, на його думку, немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка).

Активісти розгорнули плакати з закликом про відставку Ткаченка з посади міністра фото: Олександра Єфименко

«Колеги, які тримають плакати, якщо ви хочете зі мною поговорити – післязавтра. Щоб ви не втомлювалися просто. Я вас бачу», – сказав учасникам акції Ткаченко.

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Міністр культури та інформаційної політики України Ткаченко (посередині) обіймає посаду з 4 червня 2020 року фото: Олександра Єфименко

Активісти наголосили на низці претензій, що сформувалися у суспільстві до Олександра Ткаченка. Це, зокрема, правила виїзду закордон для українських артистів, ситуація, що склалася навколо «Довженко центру», ставлення до російської культури, відсутність охорони пам’яток і музеїв у час війни, репрезентація української культури, як бренду, розподілення бюджету тощо.

Активісти розгорнули плакати з закликом про відставку Ткаченка з посади міністра фото: Олександра Єфименко

Активісти розгорнули плакати з закликом про відставку Ткаченка з посади міністра фото: Олександра Єфименко

Нагадаємо, на початку червня петиція про звільнення Олександра Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України набрала необхідні 25 тис. голосів. Загалом її підписали 25 248 осіб.

Активісти розгорнули плакати з закликом про відставку Ткаченка з посади міністра фото: Олександра Єфименко

До слова, між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та генеральним директором Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергієм Риженком розгорівся конфлікт. З’ясування стосунків почалося після публікації Сергія Риженка, в якій очільник лікарні звинувачує мера Дніпра в «рейдерському захопленні медзакладу».