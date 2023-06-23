На Книжковому Арсеналі активісти звернулися до Ткаченка з проханням (фото)
Активісти висловили свою незгоду з реакцією Шмигаля на петицію про відставку Ткаченка
На Книжковому Арсеналі у Києві під час однієї з дискусій, на якій присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, активісти розгорнули плакати з закликом про його відставку. Про це повідомляє кореспондентка Громадського радіо Олександра Єфименко.
Група активістів під час заходу «Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання» в такий спосіб висловила свою незгоду з реакцією прем’єра-міністра України Дениса Шмигаля на петицію про відставку Ткаченка (раніше Шмигаль заявив, що, на його думку, немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка).
«Колеги, які тримають плакати, якщо ви хочете зі мною поговорити – післязавтра. Щоб ви не втомлювалися просто. Я вас бачу», – сказав учасникам акції Ткаченко.
Активісти наголосили на низці претензій, що сформувалися у суспільстві до Олександра Ткаченка. Це, зокрема, правила виїзду закордон для українських артистів, ситуація, що склалася навколо «Довженко центру», ставлення до російської культури, відсутність охорони пам’яток і музеїв у час війни, репрезентація української культури, як бренду, розподілення бюджету тощо.
Нагадаємо, на початку червня петиція про звільнення Олександра Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України набрала необхідні 25 тис. голосів. Загалом її підписали 25 248 осіб.
До слова, між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та генеральним директором Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергієм Риженком розгорівся конфлікт. З’ясування стосунків почалося після публікації Сергія Риженка, в якій очільник лікарні звинувачує мера Дніпра в «рейдерському захопленні медзакладу».
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