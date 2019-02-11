Новий посол Вірменії розпочав дипмісію в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посла Вірменії було поінформовано про триваючу російську агресію проти України

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Вірменії в Україні Тіграна Сейраняна.

Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ.

«У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання українсько-вірменських відносин, зокрема, напрямки співпраці в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, взаємовідносини на міжпарламентському рівні. Відбувся обмін думками щодо позицій двох держав у рамках міжнародних організацій», - йдеться у повідомленні.

Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від Тіграна Сейраняна

Посла Вірменії окремо було поінформовано про триваючу російську агресію проти України та її наслідки для європейської безпеки.