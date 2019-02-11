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    Політика

    Новий посол Вірменії розпочав дипмісію в Україні

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    Новий посол Вірменії розпочав дипмісію в Україні

    Посла Вірменії було поінформовано про триваючу російську агресію проти України

    Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Вірменії в Україні Тіграна Сейраняна.

    Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ.

    «У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання українсько-вірменських відносин, зокрема, напрямки співпраці в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, взаємовідносини на міжпарламентському рівні. Відбувся обмін думками щодо позицій двох держав у рамках міжнародних організацій», - йдеться у повідомленні.

    Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від Тіграна Сейраняна
    Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від Тіграна Сейраняна

    Посла Вірменії окремо було поінформовано про триваючу російську агресію проти України та її наслідки для європейської безпеки.

    МЗС дипломатія посол Василь Боднар
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