Головна Думки вголос Олена Білозерська
search button user button menu button
Олена Білозерська Боєць Української добровольчої армії 

Страх відповідальності. Що українці можуть зробити з цією вадою

glavcom.ua
Якщо командир зі шкури вилазить, це сприймається як належне. А варто один раз помилитися – стаєш ворогом
фото: ЗСУ

Коли приймаєш рішення і віддаєш розпорядження – завжди щось може піти не так

Є така негативна характеристика людини – «боїться відповідальності». Але відповідальність – це реально дуже страшно.

Я знаю хороших і дуже досвідчених бійців, не пияків і не завжди роздовбаїв, доля яких – завжди залишатися рядовими. Їх ніколи не призначать сержантами, а якщо й запропонують підвищення, то вони відмовляться. Вислів «чисті погони – чиста совість» насправді не натякає на непорядність командирів. Це скоріше про Ольжичеве «піти чи послати і стать сам на сам зі своїм невблаганним сумлінням».

Коли приймаєш рішення і віддаєш розпорядження – завжди щось може піти не так. І хай навіть не сталося нічого непоправного, тобою просто незадоволені – це вже дуже тяжко і неприємно. Коли відповідаєш лише за себе, чітко знаючи свої можливості – все набагато простіше.

У людей, які народилися командирами, менеджерами, організаторами – цієї проблеми немає. (Так, ними треба народитися. Стати без відповідних природних даних – неможливо, як співаком без музичного слуху).

Ці люди не бояться відповідальності. Коли щось пішло не так, їм легше це пережити. Але «легше» – не означає «легко».

Я це до чого. Пишу досі під враженням шаленої критики, яка обрушилася на Марі. Берлінськe після російської атаки на виставку дронів у Чернігові. Але я зараз не про цей конкретний випадок, я ширше. Вразило, майже вдарило, як після однієї помилки чи невдачі люди миттєво забувають (або не знають і дізнаватися не хочуть) про всі твої досягнення, про роки шаленої праці...

Знаєте, це як в в армії – якщо командир зі шкури вилазить, щоб забезпечити своїх бійців усім необхідним і завжди йде їм назустріч, це сприймається як належне. А варто один раз не відпустити у звільнення – стаєш ворогом.

Чесно, бачиш це і думаєш: «Та ну його нах щось робити. Краще сидіти тихо і не відсвічувати». Це погані, майже зрадницькі думки. Бо робити треба.

Я роблю по мірі сил. Але мені завжди було важко. Коли працювала фотокором, ніколи не користувалася редакційною технікою, лише власною, хоча власна була гірша. Завжди боялася, що розіб'ють у сутичці, чи сама десь загублю чи зламаю, а потім відповідати. Зламала своє – сама винна, якось вирішуєш цю проблему, а інші про це не знають і не обговорюють, що в тебе криві руки і тобі нічого довірити не можна. З цієї ж причини, крім крайньої потреби, не сяду за кермо чужої автівки.

Так це ж, блін, фотокамера чи машина. Шмат заліза й пластику. А коли на карті людські життя? Це ж капець, саме через те не дуже прагну робити військову кар'єру. Не хочу й не буду організовувати нічого, пов'язаного з серйозними ризиками. Та я навіть кредитів не беру! Не накопичила гроші – не роблю покупку. І живу спокійно. Ні перед ким не завинила, нікому нічого не винна, ніхто мене не хейтить, крім ворожих тролів, а вони не рахуються.

А комусь же треба щось організовувати. Робити ту саму військову кар'єру. Влаштовувати потужні заходи. Іти в політику, зрештою. Висуватися, а точніше кажучи – висовуватись. І миттєво ставати ворогом для більшості своїх. Бо а чого це він? Такого у нас не пробачають. Сидять і чатують, коли оступишся, щоб накинутись і порвати. Відбивають усе бажання й мотивацію.

Це дуже, дуже неправильно.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ армія війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія продовжує відвойовувати рідну землю
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони
16 серпня, 19:38
Російський диктатор втрачає контроль над владою
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід війни
27 липня, 15:55
З весни 2022 року Волобуєв захищає Україну в лавах легіону «Свобода Росії»
Екскерівник російської компанії «Газпромбанк» отримав нагороду від Залужного (фото)
7 серпня, 16:59
Силам оборони потрібні всі боєприпаси, які може дістати Україна
Україна обстрілює позиції окупантів боєприпасами з Північної Кореї – FT
29 липня, 06:58
Памятник Зигіну автокраном підняли на вантажівку, поклали і повезли на базу КП «Декоративні культури»
Полтава позбулася пам’ятника ще одному радянському генералу (фото, відео)
4 серпня, 12:33
Окупанти обстрілюють Україну фосфорними снарядами, забороненими до застосування
Рашисти вдарили фосфорними снарядами по Луганщині
5 серпня, 12:13
Територія, яку звільнили українські військові, більша, ніж Молдова, і трохи менша за два Ізраїля
Скільки території звільнили ЗСУ з початку вторгнення: цифра вражає
9 серпня, 10:38
Міський голова Монастириської громади потрапив під атаку російського дрона-камікадзе «Ланцет»
Міський голова Монастириська дивом врятувався від російського «Ланцета» (фото)
16 серпня, 15:14
ЗСУ під Бахмутом знищили особливий склад ворожого «добровольчого» формування
ЗСУ під Бахмутом знищили особливий склад ворожого «добровольчого» формування
15 серпня, 20:45

Олена Білозерська

Страх відповідальності. Що українці можуть зробити з цією вадою
Страх відповідальності. Що українці можуть зробити з цією вадою
Нісенітниці в російських ЗМІ. Звідки вони беруть інформацію
Нісенітниці в російських ЗМІ. Звідки вони беруть інформацію
Ми не досягнемо економічного рівня розвинених країн у цьому поколінні
Ми не досягнемо економічного рівня розвинених країн у цьому поколінні
Обережно! Вороги у жовто-блакитному
Обережно! Вороги у жовто-блакитному
Про солдатів, що сидять у тилу
Про солдатів, що сидять у тилу
Друзі, ми ще не перемогли. Вчіться спілкуватись між собою
Друзі, ми ще не перемогли. Вчіться спілкуватись між собою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
71K
У Британії скандал через біженців з України
61K
Російський гелікоптер з екіпажем здався у полон в Україні. Сенсацію підтверджують кремлівські канали
8839
Російський нафтовий танкер заблокував рух через Босфор
4592
Олег Скрипка взяв участь у фестивалі в Чорногорії, який організувала росіянка
4384
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Сьогодні, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту