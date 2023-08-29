Залужний показав знищення російської гаубиці на одному з найгарячіших напрямків (відео)

По ворожій техніці відпрацювали воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків українські захисники за допомогою FPV-дрона знищили гаубицю ворога. Відповідне відео головнокомандувач ЗСУ оприлюднив у Телеграмі.

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«Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 «Мста-С» FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків»,– зазначив він.

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Як повідомлялося, український прапор замайорів на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 серпня. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.