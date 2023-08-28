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Михайло Басараб Політолог

Як довго Україна очищатиметься від всього російсього?

glavcom.ua
Жахіття повномаштабної війни стали дієвими для швидкого очищення прокуреного російським смородом українського організму
фото з відкритих джерел

Війна не може перетворюватися на справу лише тих, хто задіяний у Силах оборони

Фотовідео ходи московської пастви до Почаєва закономірно бентежать адекватну людину, але нічого несподіваного в цьому немає. Більше того, додам, що і прекрасні показники соціології з майже стовідсотковою суспільною єдністю у ставленні до Росії та російського можуть виявитися явищем тимчасовим. І це також обʼєктивна даність, бо російсько-совєтський окупаційний режим аж надто довго ставив страшні експерименти над нашою свідомістю. Це не проходить за два роки, і навіть за десять, якщо серйозно і цілеспрямовано не займатися одужанням.

Парадокс, але жахіття повномаштабної війни стали дієвими для швидкого очищення прокуреного російським смородом українського організму.

Щоб процес одужання надалі відбувався й не повторювалися рецидиви, необхідно постійно займатися суспільством. Це невпинний процес й нічого не відбудеться саме собою.

Отже:

1. Війна не може перетворюватися на справу лише тих, хто задіяний у Силах оборони. Небезпека такої загрози, на жаль, помалу оприявнюється. Дедалі частіше в очах дежавю атмосфери після 2015 року. З цим треба боротися. Тож жоден закуток країни не може жити звичайним безтурботним життям, доки триває війна. Кожна жива людина зараз повинна мати час на відпочинок від психічного навантаження і стресу, але відпочинок не може ставати нормальним життєвим ритмом для дорослого українця.

2. Росія і російське повинні бути затаврованим постколоніальним злом. Всюди і бажано назавжди. Це має відбуватися за замовчуванням і з аргументацією, де цього потребують обставини.

Третє, і це стосується еліт або тих, хто на цю роль претендує. Суспільство – це пластилін. З ним треба постійно працювати. Слідувати за пасивною інерційністю маси – то хибний і дуже небезпечний шлях. Суспільство треба спрямовувати. Власне для цього існують представницька демократія і лідери. Лідерський статус – не дарунок, а навантаження.

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Джерело
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Теги: росія війна відпочинок демократія українці

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Михайло Басараб

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