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США бачать шляхи експорту українського зерна в обхід зернової угоди

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США бачать шляхи експорту українського зерна в обхід зернової угоди
РФ заблокувала зернову угоду з 17 липня 2023 року
фото з відкритих джерел

США прогнозують повернення експорту українського зерна на довоєнний рівень

Сполучені Штати Америки бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву голови Управління з координації санкцій Державного департаменту США Джеймса О’Брайена.

«Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води та сушу України, і ми прагнемо... протягом наступних кількох місяців повернутися до середнього експорту з України на довоєнний рівень», – заявив Джеймс О’Брайен в інтерв'ю Reuters.

За даними агенції Reuters, Україна розглядає можливість використання для постачання зерна нещодавно перевіреного Чорноморського експортного коридору, після того, як вантажні судна минулого тижня успішно випробували цей маршрут.

У пʼятницю, 25 серпня, президент України Володимир Зеленський обговорив ризики, пов’язані з блокуванням Росією чорноморського «зернового коридору» з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебуває в Україні з візитом.

За даними агенції Reuters, міністр закордонних справ Туреччини також планує відвідати Росію, але дати та інші подробиці візиту наразі невідомі.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від зернової угоди. Росія офіційно повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти продовження «зернової угоди» і відкликала гарантії безпеки для зернового коридору.

16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. Контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса. На борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Тимчасовий коридор до/з чорноморських морських портів України першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Теги: росія США експорт війна зерно Україна

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