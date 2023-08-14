З ухилянтів, яких затримано на кордоні, ЗСУ могли сформувати п’ять бригад – FT

Йдеться про 13 600 осіб, яких просто спіймали, і ще 6 100 тих, кого арештували просто на кордоні через використання підроблених документів

За весь час повномасштабної війни на кордоні України було затримано стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п'яти бригад ЗСУ, пише Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Йдеться про 13 600 осіб, яких просто спіймали, і ще 6 100 тих, кого арештували просто на кордоні через використання підроблених документів.

У своїх твердженнях FT покладається на дані, отримані від українських прикордонників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нещодавня хвиля корупційних скандалів показує, що дехто сплачує тисячі доларів за документи про звільнення від військового обов'язку», – пише видання.

FT наголошує, що, попри «патріотичний запал», є люди, які намагаються уникнути призову до армії. За це вони готові платити великі гроші.

Зазначимо, 11 серпня РНБО заслухала результати перевірок по всій Україні територіальних центрів комплектування. Вони виявилися невтішними – 112 кримінальних проваджень щодо посадовців «військкоматів», а також 33 оголошені підозри.

Нагадаємо, в Україні буде звільнено всіх обласних військкомів. Їх замінять військові, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, процес звільнення всіх обласних військкомів відбуватиметься швидко. Списки військових, які можуть замінити їх, вже складено.