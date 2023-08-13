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ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині
35-а бригада морської піхоти ЗСУ вибила з Урожайного 40-у бригаду морської піхоти збройних сил РФ
фото: Генштаб

Село Урожайне Донецької області – одне з вузлів опору другої лінії оборони російської армії на півдні Донбасу

Українські військові звільнили село Урожайне Донецької області – одне з вузлів опору другої лінії оборони російської армії на півдні Донбасу. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

ЗСУ звільнили село Урожайне Донецької області
ЗСУ звільнили село Урожайне Донецької області
фото: російський Telegram-канала

35-а бригада морської піхоти ЗСУ вибила з Урожайного 40-у бригаду морської піхоти збройних сил РФ, і звільнила чергове село на шляху до Азовського моря.

До слова, за оборону Урожайного відповідало оперативно-бойове тактичне формування так званої «ДНР» «Каскад», у якому служить відомий зрадник Олександр Ходаковський, який тривалий час поширював дезінформацію про нібито успішні для росіян бої за село.

Як завжди російська пропаганда намагається прикрити слабкість своїх елітних військ звинуваченнями на адресу менш розпіарених частин – тепер у здаванні Урожайного звинуватили 37-ту мотострілецьку бригаду, яка була резервом 40-ї бригади та Каскаду.

«Проблема утримання села здебільшого пов'язана з відсутністю бажання обороняти його з боку 36 армії. Танкові підрозділи 37 бригади відмовлялися підтримувати піхоту в боях за Урожайне, мотивуючи це тим, що танки нібито знищуються одразу після заїзду на вогневу позицію. Піхота бригади відступила з усіх лісосмуг на схід від Урожайного ще 10 числа. Аргументовано це було тим, що вони більше не мають особового складу для ведення бойових дій. Насправді ж половина бригади зайнята розпиванням алкоголю в тилу, а офіцери не здатні привести їх до тями. Але з якоїсь причини 37 бригаду продовжують кидати на найважливіші ділянки фронту, які вони успішно і залишають противнику», – пишуть російські пропагандисти.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна Донеччина ЗСУ росіяни село

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