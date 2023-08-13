ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Село Урожайне Донецької області – одне з вузлів опору другої лінії оборони російської армії на півдні Донбасу

Українські військові звільнили село Урожайне Донецької області – одне з вузлів опору другої лінії оборони російської армії на півдні Донбасу. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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ЗСУ звільнили село Урожайне Донецької області фото: російський Telegram-канала

35-а бригада морської піхоти ЗСУ вибила з Урожайного 40-у бригаду морської піхоти збройних сил РФ, і звільнила чергове село на шляху до Азовського моря.

До слова, за оборону Урожайного відповідало оперативно-бойове тактичне формування так званої «ДНР» «Каскад», у якому служить відомий зрадник Олександр Ходаковський, який тривалий час поширював дезінформацію про нібито успішні для росіян бої за село.

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Як завжди російська пропаганда намагається прикрити слабкість своїх елітних військ звинуваченнями на адресу менш розпіарених частин – тепер у здаванні Урожайного звинуватили 37-ту мотострілецьку бригаду, яка була резервом 40-ї бригади та Каскаду.

«Проблема утримання села здебільшого пов'язана з відсутністю бажання обороняти його з боку 36 армії. Танкові підрозділи 37 бригади відмовлялися підтримувати піхоту в боях за Урожайне, мотивуючи це тим, що танки нібито знищуються одразу після заїзду на вогневу позицію. Піхота бригади відступила з усіх лісосмуг на схід від Урожайного ще 10 числа. Аргументовано це було тим, що вони більше не мають особового складу для ведення бойових дій. Насправді ж половина бригади зайнята розпиванням алкоголю в тилу, а офіцери не здатні привести їх до тями. Але з якоїсь причини 37 бригаду продовжують кидати на найважливіші ділянки фронту, які вони успішно і залишають противнику», – пишуть російські пропагандисти.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу й тиснути на ворога на Бахмутському й Лимано-Куп'янському напрямку.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.