Спільне комюніке Саміту миру: які країни його підтримали і хто відмовився

Список країн, що підписали спільне комюініке Саміту миру

Документ містить у собі основних три пункти

80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. Про це сказала президентка Швейцарії Віола Амгерд після завершення зібрання, передає кореспондент «Главкома».

«Одне питання залишається відкритим – як і коли Росія може бути включена в процес. У фінальних рішеннях мають бути присутні обидві сторони», – заявила президентка Швейцарії.

Віола Амгерд додала, що Швейцарія готова й надалі відігравати посередницьку роль у мирному процесі й бути надійним партнером.

«Світ має бути впевненим, що ми й надалі працюватимемо щодо встановлення миру в Україані», – підсумувала вона.

Згодом також було оприлюднено список країн, що підписали спільне комюініке Саміту миру.

Серед підписантів є Туреччина, Угорщина та Словаччина, але немає Індії, Бразилії, Саудівської Аравії, Мексики, ПАР, ОАЕ, Індонезії, Таїланду, Вірменії.

Документ, за інформацією Reuters, містить в собі основних три пункти:

Ядерна безпека: повернення ЗАЕС Україні та робота станції під наглядом МАГАТЕ.

Глобальна продовольча безпека: безпечне судноплавство та доступ України до портів у Чорному й Азовському морях.

Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну, й всі депортовані діти та цивільні повинні бути повернуті в Україну.

У тексті проєкту від Reuters не зазначаються наслідки, якщо Росія відмовиться виконувати ці пункти.

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Сьогодні, 16 червня, країни-учасниці діляться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський розповів, як розпочав другий день саміту.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.