Прокуратура просить суд відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт

На думку прокуратури, домашній арешт необхідний для того, щоб нардеп «не ухилявся від отримання процесуальних документів»

Суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака. Як повідомляє «Уніан», відповідне клопотання слідчих про застосування запобіжного заходу для нардепа розглядає суддя Печерського райсуду Києва Тетяна Остапчук.

Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт.

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що Лерос не виконав рішення Київського апеляційного суду і не спростував раніше повідомлену ним інформацію, розміщену на його сторінці у Facebook, про те, що брат керівника Офісу президента «торгує державними посадами».

За словами прокурора, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслету необхідно застосувати до Лероса, щоб він «не ухилявся від отримання процесуальних документів».

Натомість адвокати нардепа наголошують, що Лерос виконав відповідне рішення.

Сам Лерос зазначив, що є публічною особою та щодня ходить на роботу до Верховної Ради, а відтак твердження прокурора про ухилення від отримання процесуальних документів нібито є безпідставними.

Згодом суд оголосив перерву до 18 листопада.

Нагадаємо, на днях позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що йому вручили ще одну підозру. Цього разу вона стосується відео щодо брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

Торік в інтерв'ю «Главкому» Гео Лерос розповів, що проти нього порушено кілька кримінальних справ, які були відкриті на нього після скандалу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Все про Єрмак-скандал читайте тут.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

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