Супермарафон Зеленського. Як змінився президент за 14 годин спілкування з журналістами (Фото)



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Володимир Зеленський провів 14-годинний пресмарафон Фото: Главком

В останню годину Зеленський говорив, що вже втомився і йому важко говорити

Пресмарафон президента Володимира Зеленського тривав 14 годин. Він розпочався о 10:00 10 жовтня в нещодавно відкритому гастрономічному просторі Kyiv Food Market і закінчився о 00:10 11 жовтня.

За цей час більшість запитань журналістів про тиск президента США Дональда Трампа, підписання «формули Штайнмаєра», припинення війни на Донбасі, кадрові призначення президента.

Крім того, Володимир Зеленський відповів на питання про зустрічі в нормандському форматі про можливої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, про місцевих виборах про мера Києва Віталія Кличка, про чолі Офісу президента Андрія Богдана про тарифах на комунальні послуги та прожитковому мінімумі.

Варто зазначити, що пресмарафон Зеленського побив світовий рекорд за тривалістю. До місця проведення марафону прибув представник Національного реєстру рекордів, щоб вручити нагороду президенту.

Зеленський зазначив, що відповідав на запитання представників ЗМІ «відверто і щиро» і зізнався, що втомився.

«Марафон так марафон. 14 годин спілкування з пресою. Триста журналістів. Кажуть, що понад 500 питань. Це були питання, що стосуються головного. Відповів на всі. На деякі, ймовірно, не так, як комусь хотілося б. Але відверто і щиро. Чесно – втомився», – написав Зеленський.

В останню годину Зеленський говорив, що вже втомився і йому важко говорити.

Як змінився президент за 14 годин спілкування з журналістами дивіться на фото.

Початок пресмарафону

На пресмарафон Зеленський прийшов після ранкової пробіжки. Він виглядав бадьорим, голосно відповідав на запитання і багато жестикулював руками.

Після трьох годин пресмарафону на обличчі Зеленського не була помітна втома. Президент активно відповідав, так само жестикулював і жартував з журналістами.

Перша година пресмарафону

Друга година пресмарафону

Третя година пресмарафону

Через три години з 10-15-хвилинними перервами на відпочинок Зеленський, судячи з відео, почав відчувати втому.

Четверта година пресмарафону

П'ята година пресмарафону

Шоста година пресмарафону

Наступні три години президент відповідав повільніше, менше жестикулював, а перерви тривали трохи довше. Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель почала перебивати журналістів, які намагалися задати більше, ніж одне запитання.

Варто зазначити, що президент відповідав на всі запитання, які задавали журналісти.

Сьома година пресмарафону

Восьма година пресмарафону

Дев'ята година пресмарафону



Наступні три години було помітно, що Зеленський втомився. Він менше посміхався, злився через питання про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана і трохи жорсткіше відповідав журналістам.

У перервах Зеленському робили уколи для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос.

Десята година пресмарафону

11 година пресмарафону

12 година пресмарафону

Наступна година була важкою для Зеленського. Він пив багато чаю, повільно говорив, підпирав голову рукою і виглядав дуже втомленим. Незважаючи на це, журналісти задавали жорсткі запитання, які не давали йому "заснути".

13 година пресмарафону

13 година пресмарафону

13 година пресмарафону

Остання, 14-та година пресмарафону була найважчою для президента. Він говорив хриплим голосом, відповідав повільно і постійно пив чай. Незважаючи на уколи для зв'язок Зеленському важко було відповідати і останні хвилини він відповідав тримаючись за горло.

14 година пресмарафону

14 година пресмарафону

14 година пресмарафону

14 година пресмарафону

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, відбувся пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідав на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон було акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву Зеленського, зроблену 10 жовтня під час пресмарафону, про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні.