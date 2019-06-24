Абромавичус розповів, коли проведуть аудит в «Укроборонпромі»



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Айварас Абромавичус з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016 очолював МЕРТ

Спочатку треба вибрати аудитора, який потім шість місяців буде перевіряти державний концерн

Фінансовий аудит діяльності «Укроборонпрому» за 2018 рік завершиться не раніше кінця цього року. Про це розповів новопризначений глава наглядової ради «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус в інтерв’ю theБабелю.

«Нам потрібен приблизно місяць, щоб визначити компанію-аудитора, і потім ще шість місяців на повний фінансовий аудит 2018 року», - пояснив колишній міністр економрозвитку та торгівлі України.

Крім фінансового аудита Абромавичус планує провести ще й стратегічний аудит – «про те, що потрібно робити далі».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На початку березня РНБО вирішила провести огляд оборонно-промислового комплексу. А Кабінету міністрів доручено в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит «Укроборонпрому» і підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

Через декілька тижнів уряд затвердив план перевірки «Укроборонпрому». У квітні профільні відомства мали провести огляд підприємств держконцерну, після чого повинен був розпочатися його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів.

15 травня Володимир Гройсман заявив, що аудит «Укроборонпрому» повинен початись через 10 днів. Але на початку червня Кабінет міністрів скасував власне розпорядження про виділення з резервного фонду держбюджету 32 млн грн на аудит «Укроборонпрому». Прессекретар прем’єра Василь Рябчук пояснив, що рішення скасовано через формальності, мають прийняти на найближчому засіданні уряду.