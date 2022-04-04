Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
Бійці ДСНС відновлюють свої розгромлені окупантами частини
Рятувальники ДСНС у Київській області почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.
Так, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані.
«Пожежно-рятувальні частини. Обов'язковий почерк орків - це смерть, розруха та гори сміття», - повідомили рятувальники.
Вони оприлюднили фото, на яких зафіксовано, що лишили після себе рашисти в пожежних частинах Гостомеля.
Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.