Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)

Бійці ДСНС відновлюють свої розгромлені окупантами частини

Рятувальники ДСНС у Київській області почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.

Так, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані.

«Пожежно-рятувальні частини. Обов'язковий почерк орків - це смерть, розруха та гори сміття», - повідомили рятувальники.

Вони оприлюднили фото, на яких зафіксовано, що лишили після себе рашисти в пожежних частинах Гостомеля.

Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.



