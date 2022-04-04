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    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)

    На території пожежно-рятувальних частин Гостомеля розбиті спецавтівки - Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    На території пожежно-рятувальних частин Гостомеля розбиті спецавтівки
    фото: ДСНС

    Бійці ДСНС відновлюють свої розгромлені окупантами частини

    Рятувальники ДСНС у Київській області почали ліквідовувати наслідки варварських дій російських окупантів у Гостомелі.

    Так, після звільнення Гостомеля від окупантів бійці ДСНС виявили пожежно-рятувальні частини міста у жахливому стані.

    «Пожежно-рятувальні частини. Обов'язковий почерк орків - це смерть, розруха та гори сміття», - повідомили рятувальники.

    Вони оприлюднили фото, на яких зафіксовано, що лишили після себе рашисти в пожежних частинах Гостомеля.

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    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)
    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)

    Нагадаємо, наразі на Київщині триває робота над подоланням наслідків дій російських окупантів.

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

    Читайте також: Ґвалтували жінок і дітей, а потім розстрілювали. Трагедія Бучі очима світової преси


    Теги: росія окупанти ДСНС війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Розруха та купи сміття: що лишили після себе рашисти в пожежній частині Гостомеля (фото)