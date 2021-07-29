Скандал із конкурсом на керівника Бюро економічної безпеки. Милованов пояснив деталі

Закон вимагає у кандидатів на керівника Бюро економічної безпеки економічної або юридичної освіти

Радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, чому конкурсна комісія Бюро Економічної Безпеки не допустила до конкурсу Олександра Данилюка. Милованов наголосив, що основною причиною є проблеми з профільною освітою.

Милованов додав, що закон вимагає у кандидатів економічної або юридичної освіти.

«Олександр подав три дипломи. Перший про інженерну освіту з КПІ (не підходить, бо не економічна). Другий про професійну освіту в царині фондового ринку (не підходить, бо не вища). Третій – диплом з бізнес освіти університету Індіана, спеціалізація фінанси. Всі дискусія в комісії та публічно є навколо саме цього диплому», – навів деталі Милованов.

Він додав, що хоч бізнес-освіта і економічна освіта для багатьох економістів є різними речами, в Україні закон визначає бізнес освіту в фінансах спеціалізацією в галузі економіки. Тому цей диплом міг би задовільнити вимоги закону. «Але є проблема: закон не визнає автоматично іноземні дипломи. Для визнання потрібно пройти досить просту і формальну процедуру (називається нострифікація). Подаєш диплом в МОН, вони перевіряють чи є той диплом справжній (згадайте міністра юстиції Зварича, у якого виявилось, що немає справжнього іноземного диплому) і перевіряють чи прослухані курси відповідають спеціальності і якій», – навів деталі Милованов.

Він уточнив: «Це легко. Олександр цього не зробив. Тому по суті комісія розуміє, що освіта є, але по закону визнати цього не може. Бо є ксерокс диплому і немає підтвердження, що цей ксерокс справжній. Я знаю Олександра і вірю йому. Я впевнений, що диплом справжній. Але закон вимагає перевірки, а не віри. І комісія не може порушити закон. Як би нам не подобався Олександр. Бо це стаття і суд. Що можна було зробити? Надати додатковий час Олександру підтвердити справжність диплому. Через нострифікацію або хоч листом від Індіани. Тоді ми мали б дати такі самі можливості всім хто подав неповні пакети документів. Не тільки Олександру (бо ми його знаємо і любимо), а й всім хто для нас невідомі», – продовжив Милованов.

Він уточнив, що служба БЕБ має запрацювати з 25 вересня. «Тоді перестають працювати інші служби. І часу практично немає. Також, додатковий час на виправлення документів було б знов порушенням закону і умов конкурсу, бо кандидати мали подати фінальні пакети до 7-го липня», – розповів міністр.

Милованов наголосив, що політична робота вимагає чіткості в публічних комунікаціях. «Але цього недостатньо. Потрібна чіткість в документах. Це просто питання професіоналізму. І відповідальності кандидатів», – резюмував він.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб. Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже знаходиться в процесі ліквідації.

До слова, нещодавно Данилюк розказав, як Зеленський відмовлявся готуватися до зустрічі з Макроном.