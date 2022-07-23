У обстріляному порту Одеси було зерно, яке мали відвантажити за пару днів

Росія обстріляла порт Одеси, де уже готували до віжвантаження зерно

Росіяни, які учора підписали «зернову» угоду, сьогодні ударили по українському зерну

Під обстрілом російських ракет у одеському порту опинилися контейнери із зерном. Про це повідомила у коментарі «Суспільному» пресслужба Міністерстві аграрної політики.

Які об’єми зерна перебували в момент ракетного удару по порту Одеси, Мінагрополітики не змогло уточнити, оскільки процесом відвантаження займається Міністерство інфраструктури.

Але, додала пресслужба аграрного міністерства, зерно мало бути відвантажено уже у найближчі один-два дні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту.

Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.