Атака на одеський порт: як відреагувала світова спільнота (фото)

Не минуло й 24 годин, а Росія вже порушила підписану нею ж угоду

Не минуло й 24 годин, а Росія вже порушила підписану нею ж угоду

«Кремль продовжує використовувати їжу як зброю»

Угоду про розблокування українських портів для експорту зерна було підписано в Стамбулі 22 липня. А вже вранці 23 липня Росія цю угоду цинічно порушила, атакувавши Одеський морський порт.Західні країни вже відреагували на таке нехтування зобов'язань.

Так, посол України в США Бріджит Брінк наголосила, що так дії Росії є неприпустимими. Москва атакувала Одесу ще до того, як з часу підписання домовленостей щодо експортних поставок пройшла доба.

«Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності», – наголосила Брінк.

Переконаний у тому, що Росія завжди бреше і старший радник Конгресу США Пол Массаро. Політик наголосив, що Москва ніколи не дотримуватиметься жодних угод. Єдиний вихід з ситуації – це перемога України. Вже після цього Україну слід буде озброїти до зубів, аби вона могла стримувати агресора.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс теж наголосила на тому, що не минуло й 24 годин, а Росія вже порушила підписану нею ж угоду. А в Євросоюзі рішуче засудили ракетний обстріл порту.

«Це ще раз демонструє повне ігнорування Росією міжнародного права та зобов’язань», – написав верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Також усі світові ЗМІ сьогодні зранку вийшли з повідомленням про грубе порушення Росією міжнародних домовленостей.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.