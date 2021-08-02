Офіс Венедіктової відреагував на справу Чауса

У відомстві наголосили, що різні процесуальні статуси Чауса в кримінальних справах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування

Офіс генерального прокурора України не приймав рішень щодо зміни підслідності кримінальних проваджень у справі колишнього судді Миколи Чауса. Оскільки відповідних клопотань до прокуратури поки не надходило. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише «РБК-Україна».

У відомстві зазначили, що НАБУ з 2016 року розслідує провадження за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У цій справі колишній суддя є підозрюваним і у 2017 році йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Водночас СБУ здійснює досудове розслідування у провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування за кордоном, а також незаконного переправлення його через держкордон України. 30 липня екс-суддю визнали потерпілим і допитали у даній справі.

«За заявою потерпілого, слідчим головного слідчого управління СБУ було прийнято рішення про застосування щодо його заходів безпеки, спрямованих на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб», – заявили в Офісі генпрокурора.

У відомстві підкреслили, що різні процесуальні статуси Чауса в кримінальних справах не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування.

«Офіс Генерального прокурора вживає заходів для забезпечення ефективної комунікації органів досудового розслідування для реалізації неухильного виконання всіх рішень слідчих і судів, спрямованих на всебічне повне і неупереджене дослідження обставин обох кримінальних проваджень», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Тим часом захист Чауса вимагає, щоб справу екссудді забрали у НАБУ.

1 серпня адвокат повідомив, що зміг знайти Чауса в будівлях та госпіталі Служби безпеки України. Він каже, що Чаусу загрожує небезпека.

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови, де згодом був викрадений невідомими.

Низка обставин викрадення дають підстави вважати, що до цього були причетні українські силовики. Зокрема генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

30 липня Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, повідомили, що його везуть до будівлі СБУ.

Згодом спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ вимагає від працівників спецслужби віддати Чауса детективам Бюро, які розслідують справу проти нього.