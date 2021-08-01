Слідом за дружиною до судді Чауса пустили адвоката

Ростислав Кравець запевняє, що його клієнт сам попросився до СБУ

Адвокат Ростислав Кравець повідомив, що йому вдалося нарешті зустрітися із колишнім суддею Дніпровського районного суду Миколою Чаусом. У своєму Telegram-каналі адвокат повідомив, що суддя перебуває в безпеці, не конкретизуючи, за яких умов відбулася зустріч.

«Микола Чаус знайдений і, на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу, і повірте, вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися», – заявив адвокат.

Кравець розповів, що наразі Чауса не затримано і він перебуває під захистом Служби безпеки України.

«СБУ поки ні на мене, ні на Миколу Чауса жодного тиску не чинила. З керівниками СБУ я не спілкувався, зі слідчим поспілкувалися, але віддалено. Як я і говорив, поспілкувався і з Чаусом», – додав він.

До 2016 року Микола Чаус працював у Дніпровському райсуді Києва. Потім його затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Чоловік втік до Молдови, де згодом був викрадений невідомими.

Ряд обставин викрадення дають підстави вважати, що до цього були причетні українські силовики. Зокрема генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

Згодом Могилів-Подільський райвідділ поліції повідомив, що суддя Микола Чаус 30 липня знайшовся у селі Мазурівка Вінницької області.

До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

Адвокати екссудді Миколи Чауса після того, як його раптово виявили в селі на Вінниччині, повідомили, що його везуть до будівлі СБУ.

Згодом спецназ НАБУ приїхав до центрального офісу СБУ на вулиці Володимирській. НАБУ вимагає від працівників спецслужби віддати Чауса детективам Бюро, які розслідують справу проти нього.

Крім того адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що його не пустили до клієнта, тому що офіційно екссудді немає в будівлі СБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро заявило, що встановило автомобілі, якими СБУ везла до Києва колишнього суддю Миколу Чауса, і вимагало передати підозрюваного своїм детективам, але співробітники спецслужби не відреагували. Відео переслідування автомобіля Служби безпеки України було викладено в мережу.

Сьогодні зранку дружина судді Світлана Чаус повідомила, що змогла зустрітися з чоловіком. За її словами, зараз вона разом з адвокатом Ростиславом Кравцем готує «відповідні документи». Раніше Кравець повідомляв, що не знає, за якою статтею висунуть звинувачення його підзахисному.