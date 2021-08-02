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    Зеленський не зустрічався з Чаусом – реакція прессекретаря Президента

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    То зустрічався чи ні? - Зеленський не зустрічався з Чаусом – реакція прессекретаря Президента
    То зустрічався чи ні?

    Никифоров заперечив зустріч президента з суддею-хабарником

    Президент України Володимир Зеленський не зустрічався з екссуддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у Фейсбуці.

    «Президент України не зустрічався з суддею Чаусом», – написав Никифоров.

    Водночас колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

    Як повідомлялося, 30 липня низка українських ЗМІ поінформували про виявлення у селі на Вінниччині екссудді Миколи Чауса.

    Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше нібито «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.

    НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

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    Теги: СБУ НАБУ Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров Руслан Рябошапка Микола Чаус прессекретар
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    Зеленський не зустрічався з Чаусом – реакція прессекретаря Президента