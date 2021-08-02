Зеленський не зустрічався з Чаусом – реакція прессекретаря Президента

То зустрічався чи ні?

Никифоров заперечив зустріч президента з суддею-хабарником

Президент України Володимир Зеленський не зустрічався з екссуддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у Фейсбуці.

«Президент України не зустрічався з суддею Чаусом», – написав Никифоров.

Водночас колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка стверджує, що президент України Володимир Зеленський вже два рази особисто зустрічався з екссуддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який був викрадений в Молдові в квітні 2021 року.

Як повідомлялося, 30 липня низка українських ЗМІ поінформували про виявлення у селі на Вінниччині екссудді Миколи Чауса.

Після цього поліція затримала екссуддю, але його пізніше нібито «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.

НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

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