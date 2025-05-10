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«Тепер м'яч на боці Росії». У ЄС оголосили умови 30-денного припинення вогню

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Тепер м'яч на боці Росії». У ЄС оголосили умови 30-денного припинення вогню
Урсула фон дер Ляєн: Ми готові продовжувати сильний тиск на Росію
фото: скріншот з відео

ЄС вимагає від Росії 30-денного припинення вогню без попередніх умов, погрожуючи жорсткими санкціями

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має припинити вогонь в Україні на 30 днів без жодних попередніх умов. У разі порушення ЄС готовий запровадити проти РФ жорсткі санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис фон дер Ляєн.

«Сьогодні відбулося засідання «Коаліції охочих». Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню. Воно має бути реалізоване без жодних попередніх умов, щоб прокласти шлях до змістовних мирних переговорів. М'яч тепер на полі Росії», – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії підкреслила готовність ЄС посилити тиск на Росію у разі відмови від цієї пропозиції.

«Ми готові продовжувати сильний тиск на Росію і запроваджувати подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню. Наша мета чітка: справедливий і тривалий мир для України, який є життєво важливим для безпеки і стабільності на нашому континенті», – зазначила фон дер Ляєн.

Підтримку цієї пропозиції висловив і президент Європейської ради Антоніу Кошта. Він підкреслив, що «Коаліція охочих» об'єдналася, щоб допомогти Україні досягти миру.

«Сьогодні ми зібралися не для того, щоб згадувати минуле, а для того, щоб працювати над досягненням справедливого і тривалого миру в сьогоденні. Ми рішуче підтримуємо безумовну пропозицію США та України щодо 30-денного припинення вогню, яка може прокласти шлях до змістовних мирних переговорів», – наголосив Кошта.

Він також підтвердив готовність ЄС запровадити додаткові санкції у разі порушення Росією режиму припинення вогню.

«Наша відданість підтримці України залишається непохитною, і ми продовжуватимемо використовувати інструменти ЄС для майбутніх військових та безпекових гарантій», – додав глава Євроради.

Нагадаємо, до Києва для зустрічі «коаліції рішучих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. 

Це перший випадок за час повномасштабної війни в Україні, коли лідери цих чотирьох держав одночасно перебуватимуть в українській столиці з візитом.

 

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Теги: коаліція росія війна перемир'я Єврокомісія

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