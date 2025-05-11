Пакистан звинуватив Індію у порушенні перемир'я

Пакистан заявив, що «залишається відданою сумлінному виконанню домовленості про припинення вогню», не дивлячись на дії Індії

Спочатку з обвинуваченнями у зриві перемир'я виступила Індія

У суботу Індія та Пакистан оголосили про досягнення перемир’я, проте вже за кілька годин обидві сторони звинуватили одна одну в його порушенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Спочатку з обвинуваченнями у зриві перемир'я виступив Нью-Делі, однак згодом подібні заяви прозвучали й з боку Ісламабада.

У Міністерстві закордонних справ Пакистану ввечері заявили, що країна «залишається відданою сумлінному виконанню домовленості про припинення вогню», яку раніше того ж дня оголосила Індія. У заяві також наголошується, що збройні сили Пакистану демонструють «відповідальність і стриманість» у відповідь на ситуацію.

Зі свого боку індійське МЗС повідомило про порушення перемир’я «в деяких районах», утім без конкретизації. Пакистанська сторона вважає, що будь-які інциденти, пов’язані з порушенням режиму тиші, мають вирішуватись через відповідні канали комунікації. Також Ісламабад закликав військових на місцях до обачності.

Раніше ми писали, що 10 травня Індія та Пакистан домовилися про повне й негайне припинення вогню. Воно розпочалося о 17:00 за місцевим часом (о 14:30 за Києвом). За словами президента США Дональда Трампа, такого рішення країни дійшли після «довгої ночі переговорів» за посередництва Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламабад оголосив про початок військової операції під назвою «Буньян уль Марсус», що в перекладі з арабської означає «Незламна стіна» – рядок із вірша з Корану. Цю операцію Ісламабад назвав відповіддю на регулярні провокації з боку Індії.

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали вибухи. Пакистанські військові повідомили про знищення складу індійських крилатих ракет BrahMos у місті Беас, нанесення ударів по аеропорту Патанкот і авіабазі Удхампур, де після вибуху зафіксовано стовп диму.