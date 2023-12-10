Як боротися з ворожою пропагандою в «Телеграмі»? Новий голова комітету зі свободи слова озвучив рецепт

Комітет може заслухати інформацію від Служби безпеки і отримати пропозиції від неї

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловився щодо питання врегулювання інформації у «Телеграмі», адже саме через цю мережу російська пропаганда часто проводить свої інформаційні кампанії. У коментарі «Главкому» він повідомив, як із цим може боротися очолюваний ним парламентський комітет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Конкретно комітет може проводити робочі зустрічі з представниками традиційних медіа, інтернет-сайтів, офіційних адекватних телеграм-каналів. І в результаті можна зрозуміти, які обмеження чи вимоги до верифікації інформації можливо встановити в українському законодавстві як певний обов'язок. Також комітет може заслухати інформацію від Служби безпеки і отримати пропозиції від неї», – сказав Юрчишин.

За словами голови комітету з питань свободи слова, у парламенті вже мали такий приклад під час дискусії про російську агентурну мережу під виглядом релігійної організації так званого Московського патріархату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Тобто під дахом комітету можна зібрати всі зацікавлені сторони і випрацювати політику, як можна на проблему реагувати», – пояснив депутат.

Раніше новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогодні – під питанням.

Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина. «За» проголосували 247 нардепів.

20 вересня відбулася історична подія – Верховна Рада України усунула з посади голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Це один з перших нардепів, який поповнив Реєстр зрадників.