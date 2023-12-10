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Як боротися з ворожою пропагандою в «Телеграмі»? Новий голова комітету зі свободи слова озвучив рецепт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як боротися з ворожою пропагандою в «Телеграмі»? Новий голова комітету зі свободи слова озвучив рецепт
Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина
фото з відкритих джерел

Комітет може заслухати інформацію від Служби безпеки і отримати пропозиції від неї

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин висловився щодо питання врегулювання інформації у «Телеграмі», адже саме через цю мережу російська пропаганда часто проводить свої інформаційні кампанії. У коментарі «Главкому» він повідомив, як із цим може боротися очолюваний ним парламентський комітет.

«Конкретно комітет може проводити робочі зустрічі з представниками традиційних медіа, інтернет-сайтів, офіційних адекватних телеграм-каналів. І в результаті можна зрозуміти, які обмеження чи вимоги до верифікації інформації можливо встановити в українському законодавстві як певний обов'язок. Також комітет може заслухати інформацію від Служби безпеки і отримати пропозиції від неї», – сказав Юрчишин.

За словами голови комітету з питань свободи слова, у парламенті вже мали такий приклад під час дискусії про російську агентурну мережу під виглядом релігійної організації так званого Московського патріархату.

«Тобто під дахом комітету можна зібрати всі зацікавлені сторони і випрацювати політику, як можна на проблему реагувати», – пояснив депутат.

Раніше новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає, що ефективність національного телемарафону на сьогодні – під питанням.

Нагадаємо, Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина. «За» проголосували 247 нардепів.

20 вересня відбулася історична подія – Верховна Рада України усунула з посади голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Це один з перших нардепів, який поповнив Реєстр зрадників.

Читайте також: Хто після Шуфрича? Дебати двох кандидатів на посаду голови комітету зі свободи слова 
Теги: Верховна Рада депутат пропаганда інтернет дебати Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин Ярослав Юрчишин реєстр

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