Полякова та шведський музикант записали трек за мотивами української народної пісні

Полякова: Наша нова пісня – це поєднання української душі та сучасного європейського звучання

Українська відома співачка Оля Полякова створила пісню All for Your Love у співпраці зі шведським композитором Андерсом Ганссоном. Трек натхненний мотивами української народної пісні «Цвіте терен». Пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів. Про це повідомляє пресслужба співачки.

«Для мене велика честь працювати з таким талановитим композитором, як Андерс. Наша нова пісня – це поєднання української душі та сучасного європейського звучання. Я впевнена, що All for Your Love» знайде відгук у серцях слухачів по всьому світу», – говорить Полякова.

Андерс Ганссон – відомий шведський музикант, продюсер і автор пісень, який працює в індустрії з кінця 1980-х років. Він співпрацював з такими артистами, як Alcazar, Lena Philipsson, Cher, Agnes, Victoria Beckham та багатьма іншими. У своїй творчості він поєднує європейську музичну традицію з сучасним попзвучанням.

Зазначається, що Полякова не вперше співпрацює з Ганссоном. Раніше він написав для неї кілька пісень, одна з яких була виконана співачкою разом із популярним шведським попгурт Army of Lovers і увійшла до їхнього останнього альбому.

Нагадаємо, що 26 жовтня у Палаці спорту відбувся концерт Олі Полякової. На ньому зірка представила свій другий україномовний альбом. Співачка була вражена кількістю шанувальників і їхньою підтримкою. Розчулена теплим прийомом, вона не стримала емоцій і розплакалася на початку концерту.

Також співачка Оля Полякова виконала легендарну пісню Ірини Білик «Ти мій», випущену 1995 року, а також зізналася, що була великою фанаткою народної артистки у підлітковому віці.

До того ж нещодавно Оля Полякова випустила пісню «Білий налив», до створення якої долучилася співачка та авторка пісень Tayanna, а також було використано уривок пісні хіта Ірини Білик.