Скільки років потрібно працювати на квартиру в Україні: рейтинг міст

Найбільш доступне житло – у Херсоні

За останні пів року купівля квартир в Україні стала більш доступною для середньостатистичного працівника. У більшості регіонів однокімнатну кімнатну квартиру можна придбати за меншу кількість річних середніх зарплат, ніж навесні. Проте в західних областях спостерігається зворотна тенденція. Про це свідчать дослідження ресурсу «Лун».

Скільки років потрібно заробляти на однокімнатну квартиру

Найбільш доступне житло – у Херсоні, де середня ціна однокімнатної квартири складає $15 тис. За середньої місячної зарплати в 19 тис. грн на таку покупку знадобиться 2,8 річного доходу.

Найдовше збирати на квартиру доведеться у Львові: середня ціна однокімнатної квартири там досягає $65 тис., а середня зарплата – 22,5 тис. грн. У результаті львів’янам потрібно працювати 10 років, щоб придбати таке житло. У Києві цей показник складає 8,3 річної зарплати (вартість квартири – $60 тис., зарплата – 25 тис. грн).

Вартість двокімнатних квартир

Ситуація із 2-кімнатними квартирами демонструє схожий розподіл. У східних регіонах вони доступніші:

Запоріжжя – 4,6 річної зарплати;

Миколаїв – 5,7;

Харків – 6.

На заході ж цей показник суттєво вищий:

Львів – 13,7 річної зарплати;

Ужгород – 13,4;

Чернівці, Луцьк, Рівне – 10,7.

У Києві вартість двокімнатної квартири відповідає 13 річним зарплатам.

Скільки річних зарплат потрібно для купівлі трикімнатної квартири

Найбільше років доведеться працювати на трикімнатне житло у Києві – 18,7 років. Львівські квартири трохи доступніші – 17,3 років. Водночас у східних областях ця цифра значно нижча:

Херсон – 5,2 роки;

Запоріжжя – 6,7 років.

Таким чином, на заході країни ціни на житло у перерахунку на середню зарплату залишаються значно вищими, ніж на сході. Розрив у доступності може сягати кількох разів залежно від регіону та типу квартири.

Нагадаємо, що у Києві суттєво знизились продажі нової нерухомості – зараз вони становлять 20-30% від довоєнних обсягів. При цьому ціни зросли – за останній рік майже на 14% у гривні – до середніх 53 500 грн. Причина – суттєве зростання собівартості.

Як повідомлялося, вартість оренди житла у 2024 році зростає по всій Україні. Експерти повʼязують ціновий стрибок з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара. Орендні ставки на однокімнатні квартири в Україні демонструють найбільші зміни в динаміці протягом року.