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Російські диверсанти намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російські диверсанти намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту
Росіяни щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі
фото з відкритих джерел

Сили оборони спрацювали на випередження

 

Окупаційні війська намагалися форсувати річку в районі Антонівського мосту, але зазнали втрат. Про це повідомив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі «Ми-Україна».

За словами Волошина, атака не стала чимось екстраординарним, адже росіяни щодня намагаються захопити острови на Дніпрі або навіть плацдарм на правому березі.

«Учора противник збільшив кількість артилерійських обстрілів, почав вести саме вогонь з РСЗВ, з великокаліберної артилерії по Херсону та передмістю. І під час цього артобстрілу намагався малою групою переправитися в районі Антонівського мосту. Проте Сили оборони спрацювали на випередження – деякі ворожі засоби не встигли розгорнутися і залишалися на місцях зосередження», – повідомив Волошин.

Він також додав, що росіяни масовано атакували Херсон. Є жертви та постраждалі, а також, руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Раніше російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині. 

Також російські загарбники вже розпочали проведення активних штурмових дій на Времівському напрямку фронту. Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Нещодавно російські окупанти намагалися прорвати оборону Збройних сил України на запорізькому напрямку, щоб перехопити ініціативу на фронті. Проте наші воїни випередили їх, завдавши превентивних ударів, які зірвали ворожі плани. Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал Анатолій Баргилевич.

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Теги: росіяни війна Дніпро Україна Херсон

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