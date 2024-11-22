Удар новою ракетою по Дніпру. Аналітики повідомили про, що це свідчить

Кремль використав нову ракету для демонстрації сили та спроби підсилити ядерні погрози

Удар по Дніпру балістичною ракетою «Орєшнік» та нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна не свідчать про значні зміни в ударних можливостях РФ або про підвищення ризику застосування ядерної зброї. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, окупанти регулярно використовують балістичні ракети «Іскандер», гіперзвукові «Кинджали» та крилаті Х-101, здатні нести ядерний заряд. У попередніх атаках такі ракети переважно спрямовували на промислові об’єкти та критичну інфраструктуру, зокрема й у Дніпрі, що завдало значних збитків.

У звіті ISW зазначено, що особливістю останнього удару стала нова ракета «Орєшнік», яка розлітається на кілька частин, завдаючи більших уражень. Кремль використав її для демонстрації сили та спроби підсилити ядерні погрози. Проте аналітики зауважують, що Захід має ефективні механізми стримування подібних загроз, і це не має впливати на рішення союзників щодо підтримки України.

Аналітики ISW також наголосили, що останні заяви Путіна, зроблені 21 листопада, є черговою спробою залякування, спрямованою на Захід після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною.

У ISW підкреслюють, що риторика Кремля про «червоні лінії» є непослідовною, що ставить під сумнів її ефективність як інструмента залякування. Путін неодноразово загрожував відповіддю на поглиблення військової підтримки України з боку Заходу, проте кожного разу обмежувався лише словами. Аналітики вказують, що диктатор змінює свої орієнтири, щойно його погрози називають блефом.

Нагадаємо, Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ за попередньою інформацією було запущено міжконтинентальну балістичну ракету «Рубіж». Згодом тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що додаткової інформації про сьогоднішню ракетну атаку РФ на Україну не буде.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс». Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.