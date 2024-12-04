Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Або на роботу, або в Україну. Шольц звернувся до біженців, які не інтегруються в Німеччині

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Або на роботу, або в Україну. Шольц звернувся до біженців, які не інтегруються в Німеччині
Це вже не перша заява Шольца стосовно українських біженців
фото: Markus Schreiber

Шольц розповів, що про це він «дуже докладно» говорив із Зеленським на тему біженців

Безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Багато хто з них перебуває на соціальних виплатах занадто довго. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє NTV.

«Занадто багато з них перебувають тут уже так довго, що їм час починати працювати», – сказав Шольц і наголосив, що ФРН надає усі можливості для вивчення мови.

Однак, за словами канцлера, попередніх успіхів зі «стимулюванням зайнятості», які уряд запровадив із цією метою, недостатньо.

Шольц розповів, що про це він «дуже докладно» говорив із президентом України Володимиром Зеленським. «Він (Зеленський - «Главком») сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі», – сказав політик.

Це вже не перша заява Шольца стосовно українських біженців. Раніше він вже наполягав, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині. 

Завдяки програмі федерального уряду Job-Turbo кількість працюючих українців зросла до понад 200 тис. Шольц визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня, а сертифікати отримати пізніше, така практика застосовується в інших країнах.

Він поклав відповідальність за неповну зайнятість українців на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.

До слова, розмова з німецьким канцлером Олафом Шольцом 2 грудня стала однією з найдовших двосторонніх зустрічей. Вона тривала більш ніж дві з половиною години. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент Олаф Шольц біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виборчі дільниці в країні відкрилися в неділю вранці о 7:00 і закриються о 21:00
У Румунії проходять парламентські вибори
1 грудня, 09:26
Разгон протеста в Грузии: силовики за ночь задержали более сотни митингующих
Разгон протеста в Грузии: силовики за ночь задержали более сотни митингующих
30 листопада, 13:20
Сергій Квіт радить не ідеалізувати будь-що, що перебуває за межами України
Чи стане закордонний диплом перевагою? Президент Києво-Могилянської академії дав пораду студентам
29 листопада, 23:08
Михайло Драпатий
Президент призначив нового командувача Сухопутних військ
29 листопада, 17:03
80-річний Кіт Келлог, ймовірно, буде призначений Трампом представником з питань України
Ціна миру. Як спецпредставник Трампа «завершуватиме війну за 24 години» Персона
28 листопада, 10:36
Барро заявив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні
Франція підтвердила дозвіл Україні бити своїми далекобійними ракетами по РФ
23 листопада, 22:22
Роберт Ф. Кеннеді-молодший очолить міністерство охорони здоров’я та суспільних послуг
Трамп оголосив нові призначення до адміністрації
18 листопада, 08:20
Канцлер Німеччини радився із Зеленським перед дзвінком Путіну
Шольц напередодні дзвінка Путіну радився із Зеленським – Кулеба
16 листопада, 22:51
За словами Сікорського, про таємні додатки плану були поінформовані Німеччина, Франція, Італія та Британія
Сікорський пояснив, чому Польща не отримала секретні додатки плану перемоги
5 листопада, 16:12

Соціум

Або на роботу, або в Україну. Шольц звернувся до біженців, які не інтегруються в Німеччині
Або на роботу, або в Україну. Шольц звернувся до біженців, які не інтегруються в Німеччині
У Нижньому Новгороді встановлено ялинку з синьо-жовтими прикрасами. Реакція жителів
У Нижньому Новгороді встановлено ялинку з синьо-жовтими прикрасами. Реакція жителів
У Нью-Йорку вбито гендиректора найбільшої страхової компанії США
У Нью-Йорку вбито гендиректора найбільшої страхової компанії США
У Конго невідома хвороба вбила близько 150 осіб
У Конго невідома хвороба вбила близько 150 осіб
Військові КНДР у Курській області скаржаться на недостачу їжі – розвідка
Військові КНДР у Курській області скаржаться на недостачу їжі – розвідка
Карантин через Covid-19 вплинув на структуру мозку. Яка вікова група постраждала найбільше
Карантин через Covid-19 вплинув на структуру мозку. Яка вікова група постраждала найбільше

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
17K
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
11K
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї
7750
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
5233
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4677
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua