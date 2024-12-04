Або на роботу, або в Україну. Шольц звернувся до біженців, які не інтегруються в Німеччині

Шольц розповів, що про це він «дуже докладно» говорив із Зеленським на тему біженців

Безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертатися додому. Багато хто з них перебуває на соціальних виплатах занадто довго. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє NTV.

«Занадто багато з них перебувають тут уже так довго, що їм час починати працювати», – сказав Шольц і наголосив, що ФРН надає усі можливості для вивчення мови.

Однак, за словами канцлера, попередніх успіхів зі «стимулюванням зайнятості», які уряд запровадив із цією метою, недостатньо.

Шольц розповів, що про це він «дуже докладно» говорив із президентом України Володимиром Зеленським. «Він (Зеленський - «Главком») сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі», – сказав політик.

Це вже не перша заява Шольца стосовно українських біженців. Раніше він вже наполягав, щоб сотні тисяч українських біженців війни якомога швидше почали працювати в Німеччині.

Завдяки програмі федерального уряду Job-Turbo кількість працюючих українців зросла до понад 200 тис. Шольц визнав, що без проходження певних процедур не можна відразу працювати відповідно до кваліфікації, але починати можна, наприклад, з неповного робочого дня, а сертифікати отримати пізніше, така практика застосовується в інших країнах.

Він поклав відповідальність за неповну зайнятість українців на федеральні землі та роботодавців. У землях є занадто багато дублюючих органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій.

До слова, розмова з німецьким канцлером Олафом Шольцом 2 грудня стала однією з найдовших двосторонніх зустрічей. Вона тривала більш ніж дві з половиною години. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.