Стало відомо, коли польська зброя прибуде у Київ

Польща зацікавлена у безпечній Україні та міцному українському кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що поставки зброї до України розпочнуться наступного тижня. Як повідомляє wp.pl, це будуть оборонні озброєння.

«Ми бачимо посилення агресії і тиску з боку Росії. З українського боку ми бачимо рішучість захищатися, але часто не вистачає техніки, тому діяти треба швидко», – заявив Моравецький і додав, що перша партія оборонного озброєння вирушить до Києва наступного тижня.

Він наголосив, що Європа і Польща зацікавлені у безпечній Україні та міцному українському кордоні.

2 лютого стало відомо, що Польща передасть Україні новітні переносні зенітні ракетні комплекси «Перун» (Piorun). Про це написав у своєму Twitter міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак. За його словами, відповідне рішення напередодні ухвалила Рада міністрів.

Як відомо, Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію на підтримку України. У Сенаті заявили, що підтримують політичну та фінансову допомогу українській стороні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО у підготовці військових, оскільки Україна «опинилася перед смертельною небезпекою».

У резолюції також йдеться про те, що на тлі нового вторгнення РФ, Україну беззастережно підтримують Північноатлантичний альянс, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки. У Сенаті Польщі також переконані, що діалог із Москвою можливий.

На днях стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні. Також до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

За даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни. Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

Як відомо, Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

Напередодні до України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами.

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