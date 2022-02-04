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    Американські десантники прибули до Польщі

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    Американські десантники прибули до Польщі
    фото: Міноборони Польщі

    Загалом очікується прибуття до країни 1700 військових США

    Міністерство оборони Польщі повідомило, що американські війська, яких напередодні перекинули до Східної Європи, вже прибули в країну. Як повідомляє Міноборони країни, у Польщі перебуватимуть представники американської військово-десантної дивізії.

    «Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії США посилять вже дислоковані в Польщі американські сили», – йдеться в повідомленні.

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    Американські десантники прибули до Польщі
    Американські десантники прибули до Польщі
    Американські десантники прибули до Польщі
    Американські десантники прибули до Польщі

    У відомстві підкреслили, що американські десантники вже проводили спільні навчання з поляками.

    Загалом очікується прибуття до країни 1700 військових США.


    Нагадаємо, вчора США почали перекидання додаткових сил до Європи.

    Також сьогодні стало відомо, коли польська зброя прибуде у Київ.

    На днях стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні. Також до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

    За даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни. Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

    Як відомо, Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

    Напередодні до України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами.

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    Теги: ЄС Росія Польща США НАТО зброя війна літак військові Україна нацбезпека
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    Американські десантники прибули до Польщі