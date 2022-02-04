У Полтаві демонтований пам’ятник Суворову (фото)

Пам’ятник було виготовлено у 1974 році скульптором-аматором

Монумент кілька днів побув експонатом у Полтавському музеї важкої бомбардувальної авіації

У Полтаві демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову. Про це розповів у Facebook регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олег Пустовгар.

Спочатку монумент стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна, проте з ініціативи керівництва навчального закладу його було прибрано.

Після цього пам’ятник Суворову перемістили в якості експонату до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації, який є філією Національного військово-історичного музею.

У свою чергу, директор УІНП Антон Дробович направив туди листа, в якому закликав демонтувати монумент, оскільки він «не є пам’яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки та техніки».

«Його було виготовлено у 1974 році скульптором-аматором, а тому питання його художньої цінності відкрите. Зазначений пам’ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною Незалежності. Отже, доцільність музеєфікації та експонування цієї пам’ятки може розглядатися у контексті монументальної пропаганди епохи СРСР», – пояснив він.

Керівництво музею пішло на зустріч та демонтувало спірний експонат.

«Констатую конструктивний підхід дирекції музею. Непорозуміння, помилку виправлено. Полтава виявилася негостинною до ката українського та польського народів. Десь менше, ніж півроку простояв», – наголосив Пустовгар.

Нагадаємо, у кінці січня в експозиції полтавського музею важкої бомбардувальної авіації з’явився пам’ятник національному герою Росії – полководцю Олександру Суворову.

До слова, у Миколаєві знесли барельєф Леніна.

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