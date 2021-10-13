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    Порошенко обговорив з главою Парламентської асамблеї ОБСЄ звільнення бранців Кремля

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    П&rsquo;ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт - Порошенко обговорив з главою Парламентської асамблеї ОБСЄ звільнення бранців Кремля
    П’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт
    фото: eurosolidarity

    Порошенко висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів

    Лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Як повідомляє пресслужба «Євросолідарності», Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки та стабільності в регіоні відповідальності Організації.

    Порошенко докладно обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон («Гукове» та «Донецьк»).

    «Мінські домовленості для мене – це найгрунтовніші, найголовніші домовленості. І їх треба обов’язково дотримуватися та поважати. Я також дуже вдячна спостерігачам ОБСЄ, і мені дуже шкода, що Росія ветувала продовження їхньої місії на кордонах. Я вважаю, що це необхідність – мати там спостерігачів, мати там очі, бачити, що там дійсно відбувається, чи не порушуються положення домовленостей. Нам дуже потрібні звіти від спостерігачів з Донецької, Луганської областей. І те, що ми більше не можемо виконувати там місію, – дуже погано. Люди там живуть у дуже важких умовах», – заявила Седерфельт.

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    Сторони відзначили роль місії ОБСЄ у пошуку мирного врегулювання та підтримали важливість продовження її діяльності у повному обсязі.

    «Героїчні спостерігачі місії ОБСЄ день за днем презентували усій світовій спільноті правдиву інформацію про російську окупацію в Україні. Я був дуже розчарований, що Росія заблокувала продовження цієї місії у 2021 році. Тому що ОБСЄ дуже ефективна організація, і те, що Росія заблокувала її місію – вкотре підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Схід України», – зазначив п’ятий президент.

    Порошенко висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів на окупованих територіях, включно з представниками кримськотатарського народу.

    Окрему увагу приділили питанням деокупації Кримського півострова. Сторони наголосили на важливості участі ОБСЄ у відповідних міжнародних ініціативах, включно з Кримською платформою.

    Сторони обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, передусім у контексті загроз парламентаризму в Україні. Відзначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.

    Наприкінці зустрічі домовлено підтримувати подальші контакти щодо порушених питань.

    До слова, раніше у «ЄС» заявили, що Зеленський намагається очорнити Порошенка на тлі власних провалів.

    Теги: Петро Порошенко Росія ОБСЄ політв’язні політика Україна президент
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    Порошенко обговорив з главою Парламентської асамблеї ОБСЄ звільнення бранців Кремля