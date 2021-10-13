Порошенко обговорив з главою Парламентської асамблеї ОБСЄ звільнення бранців Кремля
Порошенко висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів
Лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Як повідомляє пресслужба «Євросолідарності», Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки та стабільності в регіоні відповідальності Організації.
Порошенко докладно обговорив з очільницею ПА ОБСЄ безпекову ситуацію на окупованому Донбасі. Сторони висловили рішуче засудження рішення РФ заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон («Гукове» та «Донецьк»).
«Мінські домовленості для мене – це найгрунтовніші, найголовніші домовленості. І їх треба обов’язково дотримуватися та поважати. Я також дуже вдячна спостерігачам ОБСЄ, і мені дуже шкода, що Росія ветувала продовження їхньої місії на кордонах. Я вважаю, що це необхідність – мати там спостерігачів, мати там очі, бачити, що там дійсно відбувається, чи не порушуються положення домовленостей. Нам дуже потрібні звіти від спостерігачів з Донецької, Луганської областей. І те, що ми більше не можемо виконувати там місію, – дуже погано. Люди там живуть у дуже важких умовах», – заявила Седерфельт.
Сторони відзначили роль місії ОБСЄ у пошуку мирного врегулювання та підтримали важливість продовження її діяльності у повному обсязі.
«Героїчні спостерігачі місії ОБСЄ день за днем презентували усій світовій спільноті правдиву інформацію про російську окупацію в Україні. Я був дуже розчарований, що Росія заблокувала продовження цієї місії у 2021 році. Тому що ОБСЄ дуже ефективна організація, і те, що Росія заблокувала її місію – вкотре підтверджує, що вона несе відповідальність за постачання зброї та найманців на Схід України», – зазначив п’ятий президент.
Порошенко висловив упевненість щодо необхідності більш активного залучення ОБСЄ до невідкладного звільнення Росією політичних в’язнів на окупованих територіях, включно з представниками кримськотатарського народу.
Окрему увагу приділили питанням деокупації Кримського півострова. Сторони наголосили на важливості участі ОБСЄ у відповідних міжнародних ініціативах, включно з Кримською платформою.
Сторони обговорили виклики у сфері демократії в Україні, проблеми забезпечення верховенства права, судової реформи, забезпечення свободи ЗМІ та стійкості інститутів держави, передусім у контексті загроз парламентаризму в Україні. Відзначено, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України.
Наприкінці зустрічі домовлено підтримувати подальші контакти щодо порушених питань.
До слова, раніше у «ЄС» заявили, що Зеленський намагається очорнити Порошенка на тлі власних провалів.