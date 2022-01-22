Порошенко закликав політиків до єдності заради України (відео)

Лідер опозиції наголошує, що інтереси України стоять над політичними інтригами

П'ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко на Національному круглому столі «Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави» закликав до єдності заради України. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Дуже своєчасно і дуже символічно, що ми саме в День Соборності проводимо форум, круглий стіл із закликом і головним девізом «єдність». Хто був у Фастові, може переконатися, що штабний вагон, де була підписана історична угода про об’єднання УНР і ЗУНР, і досі мертво стоїть на коліях. Але ідеї, які були там задекларовані, ці ідеї як ніколи актуальні для сьогоднішньої України. Не важко об’єднуватись. І це не про українців – «де два українці, там три гетьмани», – зауважив він.

Закликаю владу до єдності! Порошенко звернувся до Зеленського Автор: Петро Порошенко

Порошенко наголосив, що пишається тим, що в 2014 році як верховний Головнокомандувач спільно з урядом на чолі з Арсенієм Яценюком, спільно з парламентською коаліцією, де об'єдналися різноманітні сили, п’ять партій об‘єдналися у конституційну більшість, дали відсіч російському агресору і де-факто зберегли державу.

«І зараз треба просто повторити той вчинок. З іншого боку нам не можна повторювати помилки пращурів. Коли внутрішні чвари знищили державу. «Всі як один чоловік станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших» – слова Симона Петлюри на Софійській площі в січні 1919 року. Як краще сказати, що зараз нам треба робити?», – додав п'ятий президент.

На його думку, треба об’єднатися демократичним опозиційним силам.

«Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз», – запевнив Порошенко.

Він ствердив, що за час війни ми відкрили прості істини.

«Перша істина: той хто не годує свою армію – буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру – готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об’єднання цих трьох істин – четверта – це є «геть від Москви», разом до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об’єднає», – підсумував п'ятий президент.

Нагадаємо, Порошенка не пускають до Брюсселя. У генпрокурора не пояснюють причину.

До слова, «Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4% – опитування компанії Gradus.

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