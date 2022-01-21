Порошенко назвав конкретні проблеми з армією, які негайно має вирішити Зеленський

П’ятий президент назвав дії, негайно необхідні для посилення обороноздатності України

Верховна Рада має негайно зібратися на позачергове засідання і внести зміни до бюджету для посилення обороноздатності країни. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Що зараз треба робити? Не тягнути. Зберіть у понеділок позачергове засідання Верховної Ради, прийміть рішення про кардинальні зміни у бюджеті. Бо якщо ви захочете сховати голову в пісок, як ви це завжди робите, ви її не сховаєте. Він вже заасфальтований. І грошей у вас там немає», – зазначає Порошенко.

Перше, що потрібно зробити, вважає експрезидент, – зробити виділення коштів для накопичення стратегічних резервів.

«Три роки країна не закуповує бронежилети і шоломи. Три роки у нас для мобілізації немає на сьогоднішній день ні харчового, ні паливного, ні бойового забезпечення. Я не роблю паніки – для діючих підрозділів є. Але треба зробити стратегічні резерви», – говорить Порошенко.

Мовляв, комплект бригад бойових на сьогоднішній день складає 50%. Терміново потрібно підвищити рівень грошового забезпечення, «щоб воїн отримував набагато більше, ніж охоронець у супермаркеті». «І поліцейський. Бо від них залежить наш захист», – зазначає Петро Порошенко.

«Я маю абсолютно чіткі позиції, що зараз треба зробити: де розташувати позиції для того, щоб прикрити нас з чернігівського, з житомирського напрямків, як треба розосередити авіацію, що робити з ракетами, що робити з артилерією», – говорить Порошенко.

Він закликав владу до чесної розмови із суспільством. «Тільки не розмовляйте як з ідіотами. Вийдіть, покажіть, яка сильна наша армія, яким способом ми готові зустріти ворога і яка буде величезна ціна, яку ворог заплатить, якщо він піде на цей злочин, – наголошує Порошенко. – Так само, як ми робили в 2014. Ми знаємо, як їх зупиняти».

Нагадаємо, Порошенка не пускають до Брюсселя. У генпрокурора не пояснюють причину.

До слова, «Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4% – опитування компанії Gradus.

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