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    Порошенко назвав конкретні проблеми з армією, які негайно має вирішити Зеленський

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    Лідер &laquo;ЄС&raquo; вважає першочерговим виділення коштів для накопичення стратегічних резервів - Порошенко назвав конкретні проблеми з армією, які негайно має вирішити Зеленський
    Лідер «ЄС» вважає першочерговим виділення коштів для накопичення стратегічних резервів
    скріншот із відео

    П’ятий президент назвав дії, негайно необхідні для посилення обороноздатності України

    Верховна Рада має негайно зібратися на позачергове засідання і внести зміни до бюджету для посилення обороноздатності країни. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

    «Що зараз треба робити? Не тягнути. Зберіть у понеділок позачергове засідання Верховної Ради, прийміть рішення про кардинальні зміни у бюджеті. Бо якщо ви захочете сховати голову в пісок, як ви це завжди робите, ви її не сховаєте. Він вже заасфальтований. І грошей у вас там немає», – зазначає Порошенко.

    Перше, що потрібно зробити, вважає експрезидент, – зробити виділення коштів для накопичення стратегічних резервів.

    «Три роки країна не закуповує бронежилети і шоломи. Три роки у нас для мобілізації немає на сьогоднішній день ні харчового, ні паливного, ні бойового забезпечення. Я не роблю паніки – для діючих підрозділів є. Але треба зробити стратегічні резерви», – говорить Порошенко.

    Мовляв, комплект бригад бойових на сьогоднішній день складає 50%. Терміново потрібно підвищити рівень грошового забезпечення, «щоб воїн отримував набагато більше, ніж охоронець у супермаркеті». «І поліцейський. Бо від них залежить наш захист», – зазначає Петро Порошенко.

    «Я маю абсолютно чіткі позиції, що зараз треба зробити: де розташувати позиції для того, щоб прикрити нас з чернігівського, з житомирського напрямків, як треба розосередити авіацію, що робити з ракетами, що робити з артилерією», – говорить Порошенко.

    Він закликав владу до чесної розмови із суспільством. «Тільки не розмовляйте як з ідіотами. Вийдіть, покажіть, яка сильна наша армія, яким способом ми готові зустріти ворога і яка буде величезна ціна, яку ворог заплатить, якщо він піде на цей злочин, – наголошує Порошенко. – Так само, як ми робили в 2014. Ми знаємо, як їх зупиняти».

    Нагадаємо, Порошенка не пускають до Брюсселя. У генпрокурора не пояснюють причину.

    До слова, «Євросолідарність» випереджає «Слугу народу» на 4% – опитування компанії Gradus.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність армія партії президент злочин парламент
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    Порошенко назвав конкретні проблеми з армією, які негайно має вирішити Зеленський