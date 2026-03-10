«Зірвали аплодисменти в Москві». МЗС різко відповіло на антиукраїнську резолюцію Угорщини

У Києві заявили, що дії Будапешта грають на користь Кремля

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на рішення парламенту Угорщини відмовитися підтримувати вступ України до ЄС та подальше фінансування її оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

У відомстві заявили, що такі кроки угорської влади не стали несподіванкою для Києва, оскільки позиція Будапешта щодо України вже тривалий час викликає критику. «Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично «закриває» двері в ЄС саме перед їхнім обличчям», – зазначили у міністерстві.

У МЗС також заявили, що політика Будапешта фактично сприяє інтересам Росії. «Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві», – наголосили у заяві.

У відомстві також назвали Угорщину «троянським конем» у Європейському Союзі через блокування рішень щодо фінансової та військової допомоги Україні, а також через перешкоджання євроінтеграційним процесам. Окремо в МЗС прокоментували ситуацію із вилученням коштів державного Ощадбанку України на території Угорщини. Там заявили, що відповідні рішення угорської влади мають політичний характер.

«Такими самими політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного “закону”, які покликані “легалізувати” викрадення коштів державного Ощадбанку України», – зазначили у міністерстві.

Українська сторона також наголосила, що вважає такі рішення «нікчемними» та вимагає негайного повернення коштів. У МЗС підкреслили, що дії Будапешта не впливають на правила Європейського Союзу, а сама резолюція має політичний характер і пов’язана з внутрішньою виборчою кампанією в Угорщині.

Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що рішення влади Угорщини вилучити кошти з інкасаторських автомобілів державного Ощадбанку має ознаки політичного тиску та міжнародного шантажу.

Нагадаємо, що національні збори Угорщини ухвалили резолюцію, що відхиляє членство України в Європейському Союзі. Документ, як повідомляється, був прийнятий 142 голосами «за», 28 «проти» та 4 «утрималися». У резолюції зазначається, що Угорщина виступає проти вступу України, оскільки країна перебуває у стані війни, і її вступ ризикує зробити Європейський Союз прямою стороною конфлікту.