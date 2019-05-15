Постанови про інавгурацію Зеленського пройшли регламентний комітет



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Андрій Парубій планував провести голосування щодо дати інавгурації 16 травня

Тепер Верховна Рада може визначатись з датою інавгурації новообраного президента

Регламентний комітет прийняв висновки по усім семи постановам про проведення урочистого засідання парламенту, що присвячене складенню присяги новообраним президентом.

«Висновки з усіх семи постанов, що стосуються урочистого засідання Верховної Ради, постановлені», - сказав очільник комітету Павло Пинзеник після голосування по кожній постанові.

Нагадаємо, комітет розглядав сім постанов щодо дати інавгурації.

Сергій Міщенко (№10270), Віктор Балога (№10270-1), Сергій Каплін (№10270-3) пропонують провести засідання Ради для складання присяги Зеленського 19 травня.

Проекти постанови Віталія Купрія (№10270-2 та №10270-5) передбачають інавгурацію 20 та 26 травня.

Володимир Куренной подав проект про складання присяги 17 травня (№10270-6).

А Андрій Тетерук та Юрій Береза пропонують провести інавгурацію Зеленського 28 травня (№10270-7).