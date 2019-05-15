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    Політика

    Постанови про інавгурацію Зеленського пройшли регламентний комітет

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    Андрій Парубій планував провести голосування щодо дати інавгурації 16 травня - Постанови про інавгурацію Зеленського пройшли регламентний комітет
    Андрій Парубій планував провести голосування щодо дати інавгурації 16 травня

    Тепер Верховна Рада може визначатись з датою інавгурації новообраного президента

    Регламентний комітет прийняв висновки по усім семи постановам про проведення урочистого засідання парламенту, що присвячене складенню присяги новообраним президентом.

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    «Висновки з усіх семи постанов, що стосуються урочистого засідання Верховної Ради, постановлені», - сказав очільник комітету Павло Пинзеник після голосування по кожній постанові.

    Нагадаємо, комітет розглядав сім постанов щодо дати інавгурації.

    Сергій Міщенко (№10270), Віктор Балога (№10270-1), Сергій Каплін (№10270-3) пропонують провести засідання Ради для складання присяги Зеленського 19 травня.

    Проекти постанови Віталія Купрія (№10270-2 та №10270-5) передбачають інавгурацію 20 та 26 травня.

    Володимир Куренной подав проект про складання присяги 17 травня (№10270-6).

    А Андрій Тетерук та Юрій Береза пропонують провести інавгурацію Зеленського 28 травня (№10270-7).

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    Верховна Рада Володимир Зеленський Павло Пинзеник Сергій Каплін інавгурація
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