Окупація Криму – це глобальна проблема, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що проблема окупованого Криму є глобальною, а не тільки українською

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проблема окупованого Криму є глобальною, а не тільки українською. Про це він написав у блозі на сайті «Укрінформу».

«Окупація Криму – це глобальна, а не виключно українська проблема. Вона ставить під загрозу такі фундаментальні для ООН та світу принципи, як міжнародний мир і безпека, непорушність кордонів, свобода мореплавства, захист прав людини та прав корінних народів, свобода мореплавства, екологічна безпека», – зазначив Кулеба, коментуючи нещодавній виступ Володимира Зеленського на сесії Генеральної асамблеї.

«У Криму сьогодні, як сказав президент України, «замість фауни та флори – флот і солдати», – додав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому риторика України на нинішній сесії Генасамблеї ООН стала жорсткішою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН натяками порадив Росії залишити території України.