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    ООН оприлюднила шокуючий звіт про білоруських силовиків

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    Минулого року у Білорусі було затримано близько 500 журналістів - ООН оприлюднила шокуючий звіт про білоруських силовиків
    Минулого року у Білорусі було затримано близько 500 журналістів
    Фото з відкритих джерел

    Наразі в Білорусі понад 650 політв'язнів

    Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет висловила стурбованість придушенням інакомислення в Білорусі з боку режиму Лукашенка. Про це повідомляє «Голос Америки».

    У звіті, представленому на сесії Ради з прав людини в ООН у Женеві, зібрано дані про порушення прав людини в Білорусі з травня 2020 року.

    За словами Бачелет, «уряд» Білорусі відмовив експертам ООН у допомозі щодо проведення розслідування, результати якого вона охарактеризувала як «шокуючі».

    «Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями основних громадянських свобод, включно з рейдами поліції на організації, що представляють громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації, а також арештами і кримінальним переслідуванням правозахисників та журналістів», – заявила верховний комісар ООН із прав людини.

    У звіті наголошується, що наразі в Білорусі понад 650 політв'язнів.

    Минулого року, за даними ООН, було затримано близько 500 журналістів, щонайменше 68 із яких зазнали жорстокого поводження.

    Мішель Бачелет також висловила стурбованість повідомленнями про жорстоке поводження і тортури, яким піддавалися заарештовані білоруси, зокрема і неповнолітні. Щонайменше четверо протестувальників померли під час утримання під вартою в міліції, йдеться у звіті.

    В ООН також надходили повідомлення про сексуальне насильство, скоєне співробітниками правоохоронних органів, насамперед, але не виключно, щодо до жінок і дівчаток. За словами Бачелет, йдеться про сексуальне насильство, погрози сексуального насильства, психологічне насильство і сексуальні домагання як щодо жінок, так і чоловіків.

    До слова, за останній тиждень на кордоні Білорусі з Польщею померли п’ятеро людей.

    Раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

    Також 19 вересня в метрі від білорусько-польського кордону виявлено тіло 39-річної громадянки Іраку без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей, а також чоловік та жінка похилого віку.

    Нагадаємо також, Польща та Литва звинуватили сусідню Білорусь у заохоченні іракських та афганських біженців порушувати законодавство ЄС та перетинати кордон. Ця тактика розглядається як спроба тиску на блок з метою скасування економічних санкцій проти диктатури білоруського лідера Олександра Лукашенка.

    За даними польської прикордонної служби, з початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути кордон.

    Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

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    Теги: Білорусь ЄС Польща ООН розслідування влада
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    ООН оприлюднила шокуючий звіт про білоруських силовиків