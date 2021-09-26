Лавров придумав абсурдне пояснення, чому світ не визнає російські вибори

Лавров знову повторив тезу російської влади про те, що «питання Криму закрито»

Заяви низки країн про невизнання виборів до Держдуми, які Росія провела в окупованому Криму, – це «спроба відвернути увагу від провалу Києва щодо виконання Мінських угод». Таку думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками візиту в Нью-Йорк на 76-ту сесію Генасамблеї ООН, інформує російське інформагентство ТАСС.

«Те, що зараз вхопилися за цю кримську тему, зокрема гарячкове скликання так званої «Кримської платформи» в Києві і галас із приводу голосування, я думаю, що це – спроба відвернути увагу від того, що Київ на чолі з президентом Зеленським ганебно провалив свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей стосовно подолання внутрішньоукраїнського конфлікту на сході цієї країни», – заявив він.

Лавров також знову повторив тезу російської влади про те, що «питання Криму закрито».

«Друга причина, чому вони це роблять, напевно, це просто дипломатичний непрофесіоналізм, відсутність зовнішньополітичного професіоналізму, бо професіонали прекрасно розуміють, що питання з Кримом закрито раз і назавжди», – сказав він.

Як відомо, 17-19 вересня в Росії відбулися вибори до Державної думи. За численними свідченнями, голосування й підрахунок голосів відбувались із масштабними фальсифікаціями.

Євросоюз, США й інші країни засудили масові порушення. Вони також заявили про часткове невизнання результатів виборів, зокрема через участь у голосуванні населення окупованих Росією Криму та частини Донецької і Луганської областей України.

Нагадаємо, Олексій Навальний звинуватив Кремль у масових фальсифікаціях на виборах до Державної Думи.

Читайте також: